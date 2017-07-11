Природные разряды. Лучшие фото молнии за минувшую ночь в Гомельской области

Непогода прокатилась 11 июля по Беларуси и больше всего затронула Брестскую, Гродненскую и Могилевскую области. В Гомельскую область ветер, дожди и грозы пришли ближе к полуночи. По данным МЧС , в результате прохождения грозового фронта нарушалось электроснабжение лишь в двух населенных пунктах в Брагинском и Жлобинском районах.

Публикация от Tata Кругляк (@tatakaverina) Июл 11 2017 в 4:58 PDT

Зато, как красиво было в ночь с 11-ого на 12 июля. TUT.BY собрал небольшую подборку лучших фотографий из соцсетей природных электрических разрядов, которые сверкали в Гомеле и районных центрах.

Фото: Матвей Малышенко





Фото: Andre Bolkonski





Публикация от Аливтин (@alina_bern) Июл 11 2017 в 2:55 PDT

Фото: Вадим Матвиенко





Публикация от Ольга Зайцева (@el.i.k.a) Июл 11 2017 в 3:23 PDT

Фото: Andre Bolkonski





Публикация от Ярослав Шеликов (@yarik.inst) Июл 11 2017 в 2:50 PDT