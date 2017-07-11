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Природные разряды. Лучшие фото молнии за минувшую ночь в Гомельской области
12.07.2017 10:25 — Новости Общества | Tut.by
Непогода прокатилась 11 июля по Беларуси и больше всего затронула Брестскую, Гродненскую и Могилевскую области. В Гомельскую область ветер, дожди и грозы пришли ближе к полуночи. По данным
Зато, как красиво было в ночь с 11-ого на 12 июля. TUT.BY собрал небольшую подборку лучших фотографий из соцсетей природных электрических разрядов, которые сверкали в Гомеле и районных центрах.
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TUT.BY собрал небольшую подборку лучших фотографий из соцсетей природных электрических разрядов, которые сверкали в Гомеле и районных центрах.
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