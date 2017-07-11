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Природные разряды. Лучшие фото молнии за минувшую ночь в Гомельской области

12.07.2017 10:25 — Новости Общества | Tut.by  
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Непогода прокатилась 11 июля по Беларуси и больше всего затронула Брестскую, Гродненскую и Могилевскую области. В Гомельскую область ветер, дожди и грозы пришли ближе к полуночи. По данным МЧС, в результате прохождения грозового фронта нарушалось электроснабжение лишь в двух населенных пунктах в Брагинском и Жлобинском районах.

Зато, как красиво было в ночь с 11-ого на 12 июля. TUT.BY собрал небольшую подборку лучших фотографий из соцсетей природных электрических разрядов, которые сверкали в Гомеле и районных центрах.

Фото: Матвей Малышенко


Фото: Andre Bolkonski


Фото: Вадим Матвиенко


Фото: Andre Bolkonski


 
Теги: Гомель
 
 
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TUT.BY собрал небольшую подборку лучших фотографий из соцсетей природных электрических разрядов, которые сверкали в Гомеле и районных центрах.

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