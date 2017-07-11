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Как отряды студентов БССР работали на реставрации старинной церкви и на большой стройке

12.07.2017 10:23 — Новости Общества | Tut.by  
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Каким было лето у наших родителей, когда они были юными? Про пионерское лето мы уже рассказывали, теперь вспоминаем стройотряды. В Белгосархиве кинофотофонодокументов сохранились любопытные видео по этой теме.


Студенческий стройотряд. Скриншот с видео БГАКФФД.

Чем занимались советские студотрядовцы в 1969 году? Как ни удивительно — реставрировали Никольскую церковь в Могилеве, памятник XVII века. Туда отправили десант студентов-историков.

— Очень знаменательно, что именно мы — первые студенты, которые составили первые студенческие реставрационные отряды в Беларуси, — отмечают студенты БГУ.

Были в Беларуси и большие стройки, где руки стройотрядовцев могли пригодиться — так, молодежь помогала возводить Лукомльскую ГРЭС.

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Кинофильм «Третий трудовой», авторы: М. Заслонова, С. Михайлова, Г. Лейбман, А. Захорошко;

Л. Вежновец, В. Лазаревич, В. Скачков, В. Мордачев, 1969 год.

Видеоматериалы подготовила ведущий архивист отдела использования документов и информации БГАКФФД Елена Полещук.

На видео 1971 года — работа студотрядов в Рудобелке. Это территория той самой Рудобельской республики, где советская власть во время германской оккупации 1918 года и польской 1919−1920 годов.

Студенты из разных областей Беларуси взяли шефство над Рудобелкой — на пятилетку, сообщает закадровый голос.

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«Беларусьфильм», творческое объединение «Летапіс». Авторы сценария Г. Колос, А. Ястребов,
Режиссер: А. Ястребов, оператор: Г. Лейбман. Музыкальный редактор А. Соколов, ассистент по монтажу Н. Вейнерович, 1971 год.

Работали стройотрядовцы не только на территории БССР. Архивное видео за 1978 год показывает, как студенты из Беларуси и других республик работают в городе Гагарин, что на Смоленщине.

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Киножурнал «Савецкая Беларусь», август 1978 года.

 
Теги: Могилев
 
 
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Каким было лето у наших родителей, когда они были юными? Про пионерское лето мы уже рассказывали, теперь пора вспомнить про стройотряды. В БГАКФФД отыскались...

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