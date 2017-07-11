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Дело погибшей на картошке школьницы: суд признал учителей виновными, но оставил их на свободе
12.07.2017 10:36 — Новости Общества | Tut.by
Суд Молодечненского района признал виновными двух учителей СШ № 11 города Молодечно в ненадлежащем исполнении обязанностей, повлекшем по неосторожности смерть школьницы Виктории Попчени на картошке. И приговорил каждого педагога к 2 годам ограничения свободы.
Ранее в прениях гособвинитель Виктория Полищук просила суд назначить педагогам по 2 года ограничения свободы (без направления в исправительное учреждение), штрафу в 100 базовых величин и запретить в течение 2 лет занимать должности, связанные с обеспечением безопасности детей.
Такое же решение принял судья Павел Жечко.
Обвиняемые — 32-летняя учительница французского языка Ольга Завадская и 44-летняя Ирина Апанасевич, учитель физики, — признали свою вину полностью. Хотя адвокат первой из них
Родители погибшей девочки на оглашение приговора не пришли: на прошлой неделе они просили суд закончить процесс без них.
— Мы тяжело переносим этот судебный процесс, который длится уже очень долго. Нам нужно уехать, сменить обстановку. Да и после вынесения приговора опять начнутся звонки разных людей, в том числе журналистов. От такого внимания мы устали и не хотим никакого общения, —
Семья пожелала, чтобы учителей не лишали свободы и работы. «Да, они виновны, но есть люди, чья вина значительнее», — объясняла на прошлой неделе мама девочки Юлия Попченя.
Напомним, 29 сентября во время уборки картофеля под Молодечно
Было также возбуждено уголовное дело в отношении
Известно, что детей в возрасте до 14 лет привлекать к труду было нельзя. Однако этот запрет руководство школы нарушало не первый год. В сентябре 2016-го детей отправили на работы в спешке по указанию отдела образования Молодечненского райисполкома.
Из-за этого были допущены
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Родители погибшей девочки на оглашение приговора не пришли: они тяжело переживают все судебные тяжбы.
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