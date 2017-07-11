Дело погибшей на картошке школьницы: суд признал учителей виновными, но оставил их на свободе

Суд Молодечненского района признал виновными двух учителей СШ № 11 города Молодечно в ненадлежащем исполнении обязанностей, повлекшем по неосторожности смерть школьницы Виктории Попчени на картошке. И приговорил каждого педагога к 2 годам ограничения свободы.



Средняя школа № 11 в Молодечно. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Ранее в прениях гособвинитель Виктория Полищук просила суд назначить педагогам по 2 года ограничения свободы (без направления в исправительное учреждение), штрафу в 100 базовых величин и запретить в течение 2 лет занимать должности, связанные с обеспечением безопасности детей.

Такое же решение принял судья Павел Жечко.

Обвиняемые — 32-летняя учительница французского языка Ольга Завадская и 44-летняя Ирина Апанасевич, учитель физики, — признали свою вину полностью. Хотя адвокат первой из них настаивала на оправдании .

Родители погибшей девочки на оглашение приговора не пришли: на прошлой неделе они просили суд закончить процесс без них.

— Мы тяжело переносим этот судебный процесс, который длится уже очень долго. Нам нужно уехать, сменить обстановку. Да и после вынесения приговора опять начнутся звонки разных людей, в том числе журналистов. От такого внимания мы устали и не хотим никакого общения, — поясняли они местному изданию Край.бай.

Семья пожелала, чтобы учителей не лишали свободы и работы. «Да, они виновны, но есть люди, чья вина значительнее», — объясняла на прошлой неделе мама девочки Юлия Попченя.

Напомним, 29 сентября во время уборки картофеля под Молодечно погибла ученица 8-го класса 13-летняя Виктория Попченя — на нее наехал грузовик. Водителя уже приговорили к 3 годам ограничения свободы.

Было также возбуждено уголовное дело в отношении двух учителей средней школы № 11, которые сопровождали детей на поле. Их обвиняли по ч. 2 ст. 165 УК (Ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья малолетнего, повлекшее по неосторожности смерть). Санкция статьи — вплоть до 4 лет лишения свободы.

Известно, что детей в возрасте до 14 лет привлекать к труду было нельзя. Однако этот запрет руководство школы нарушало не первый год. В сентябре 2016-го детей отправили на работы в спешке по указанию отдела образования Молодечненского райисполкома.

Из-за этого были допущены многочисленные нарушения со стороны чиновников и руководства школы: на поле ученики ехали без разрешения от родителей, во время уроков и без простейшего медицинского осмотра, а трудовые отношения между школой и сельскохозяйственной организацией никак документально не оформлялись.