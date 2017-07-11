Жилищные субсидии и новый порядок господдержки в вопросах и ответах

МИНСК, 12 июл — Sputnik. Указ о введении адресных жилищных субсидий должен, по мнению чиновников, снизить нагрузку на бюджет и стимулировать жилищное кредитование, иными словами, мотивировать семьи активнее решать квартирный вопрос.

Именно такие аргументы в пользу нового порядка госпомощи нуждающимся приводил, комментируя свежеподписанный документ в начале июля, начальник управления жилищной политики Министерства архитектуры и строительства Александр Горваль.

"Найден механизм, который, на наш взгляд, поможет расширить объемы кредитования жилищного строительства, при этом оно будет осуществляться с элементами господдержки", — говорил Горваль.

Новый механизм предполагает более активное финансовое участие в строительстве жилья самого гражданина. А претендовать на субсидию можно будет только в порядке очереди.

Для кого и что меняется?

Прежде всего, новые правила игры коснутся молодых многодетных семей, которые претендовали на помощь в погашении коммерческих кредитов на жилье. По указу 585, который 6 августа утратит свою силу (с вступлением в силу Указа об адресных жилищных субсидиях), государство помогало таким семьям погасить задолженность. В зависимости, от количества детей семья могла претендовать на помощь от 40 до 100 бюджетов прожиточного минимума.



© Pixabay На адресное субсидирование в Беларуси направят Br135 млн

Теперь претендовать на такую помощь можно будет только очередникам.

"Субсидии будут выплачиваться именно в порядке постановки на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий. Ранее по 585 указу это не предусматривалось, и поэтому новая форма господдержки организует и систематизирует выплаты государства тем, кто нуждается в господдержке", — аргументировал в пользу нового порядка Горваль.

Причем как и ранее государственная помощь будет выделяться как на погашение процентов по коммерческому кредиту, так и — для отдельных категорий граждан — на погашение основного долга.

Какими будут размеры субсидий?

Размеры субсидий будут зависеть от текущей ставки рефинансирования, а проценты по договору кредитования будут определять банк.

"Если условно в банке 20%, значит, договор заключается под 20%. А потом уже рассчитывается объем субсидии, которая будет начисляться человеку", — объяснял представитель Минстройархитектуры.



© Sputnik Александр Кряжев Белорусы смогут строить жилье за счет новых госсубсидий – адресных

Многодетные семьи, воспитывающие троих несовершеннолетних детей, могут претендовать на помощь государства в размере ставки рефинансирования плюс 2%. Если в семье четверо и более детей, ей предоставляется субсидия в размере ставки рефинансирования плюс 3%.

Другие категории граждан, имеющие право на господдержку, могут рассчитывать на субсидию в размере ставка рефинансирования минус 2%.

Ряд категорий граждан смогут получить субсидии и на погашение основного долга. В частности семьям с тремя несовершеннолетними детьми будут погашать 90% основного долга, а семьям, воспитывающим четверых детей, — 100%.

"Молодым семьям при рождении, усыновлении, удочерении первого ребенка — это 10% от суммы основного долга, если появляется второй ребенок — 20%", — добавил Горваль.

Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, государство сможет закрыть 35% от суммы основного долга.

При этом финансовое участие всех категорий граждан в решение жилищного вопроса, по задумке авторов нового указа, должно стать более активным. Кредиты станут дороже, соответственно, больше станут и ежемесячные платежи, которые из своих средств будут осуществлять семьи.

"Здесь дополнительно привлекаются и средства граждан. Но, на наш взгляд, это подъемные средства, котрые можно выплачивать, чтобы улучшить свои жилищные условия", — заметил Горваль.



© Sputnik / Констанция Ждановская Кочанова: помогать многодетным семьям должно не только государство

На чью помощь могут рассчитывать семьи, взявшие кредиты?

Появление новости об отмене указа 585, который прописывал порядок оказания помощи молодым семьям в погашении льготных кредитов, спровоцировала беспокойство семей, которые претендовали на эту помощь.

В СМИ появились истории семей, которые в расчете на госпомощь уже оформили кредиты под большие проценты. Причем — заручившись предварительно заверениями ответственных чиновников, что с вступлением в силу новых указов в сфере госпомощи нуждающимся в жилье, старый порядок также будет сохранен.

" Указ №585 в соответствии с указом №240 прекращает действие 6 августа текущего года. Те, кто имеет решение исполкомов о предоставлении субсидий, будут их получать. Если решения не будет до этого времени, то по данным кредитам субсидии выплачиваться не будут ", — еще раз уже по горячим следам прокомментировал сложившуюся ситуацию Горваль.

Чтобы разъяснить растерянным гражданам новый порядок и пути выхода из сложившейся ситуации, чиновники организуют встречи в регионах. Первая встреча состоится в Брестской области уже 13 июля. 14 июля чиновники будут отвечать на вопросы о жилищных субсидиях в Гродно. Остальные регионы проведут прием граждан на следующей неделе.