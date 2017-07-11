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Лукашенко ратует за моральность и духовность в соцсетях

12.07.2017 10:48 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 12 июл — Sputnik. Интернет-пространство и социальные сети должны строиться по законам нравственности, моральности, духовности, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко в среду на церемонии открытия Всемирного конгресса русской прессы.

Лукашенко ратует за моральность и духовность в соцсетях
© Sputnik/
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"Возрастает ответственность за публичное слово не только у политиков, но и у журналистов. Колоссальную значимость приобретают профессионализм и гражданская ответственность людей из сферы масс-медиа. Без морально-этических норм сегодня обществу не выстоять", — сказал Лукашенко.

По его словам, эти нормы должны присутствовать не только в традиционных СМИ, но и в социальных сетях, поскольку сейчас стандарты профессии журналиста изменились, и стать журналистом может любой человек, у которого есть смартфон и выход в интернет.

Поэтому, считает белорусский президент, во имя моральности, защиты прав граждан на достоверную информацию государство вправе применять нормы и силу закона.

"Информации, разрушающей личность, должны ставиться надежные барьеры", — подчеркнул белорусский лидер.

 
Теги: Минск
 
 
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В современном обществе журналисты несут за свои слова такую же ответственность, как и политики.

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