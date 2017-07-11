Лукашенко ратует за моральность и духовность в соцсетях

МИНСК, 12 июл — Sputnik. Интернет-пространство и социальные сети должны строиться по законам нравственности, моральности, духовности, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко в среду на церемонии открытия Всемирного конгресса русской прессы.

"Возрастает ответственность за публичное слово не только у политиков, но и у журналистов. Колоссальную значимость приобретают профессионализм и гражданская ответственность людей из сферы масс-медиа. Без морально-этических норм сегодня обществу не выстоять", — сказал Лукашенко.

По его словам, эти нормы должны присутствовать не только в традиционных СМИ, но и в социальных сетях, поскольку сейчас стандарты профессии журналиста изменились, и стать журналистом может любой человек, у которого есть смартфон и выход в интернет.

Поэтому, считает белорусский президент, во имя моральности, защиты прав граждан на достоверную информацию государство вправе применять нормы и силу закона.

"Информации, разрушающей личность, должны ставиться надежные барьеры", — подчеркнул белорусский лидер.