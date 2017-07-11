Лукашенко: Беларусь не намерена отказываться от русского языка, но будет поднимать и белорусский

Беларусь не намерена отказываться от русского языка, но будет пытаться поднять белорусский язык до уровня русского, заявил на открытии пленарного заседания XIX Всемирного конгресса русской прессы президент Беларуси Александр Лукашенко.

Глава государства также остановился на значении русского языка, отметив, что это его родной язык. «На нем творят не только русские, россияне, но и другие народы. Это сплетение душ многих народов. Русский язык — это наш язык. Мы и белорусский язык сейчас пытаемся поднять до уровня русского», — заявил президент.

Он уверен, что потерять сегодня русский язык — это потерять историю, современность и свое будущее. «Надо использовать все языки», — отметил Лукашенко.

«Недавно заметил, что английского языка больше, чем русского и белорусского. Я просил министра разобраться. От русского языка мы никогда не будем отказываться. Мы за него будем бороться», — заверил глава государства.