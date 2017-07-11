Сильный ветер в Брестской области обрывал провода и валил на трассу деревья

В результате непогоды в Брестской области произошло отключение электроснабжения 99 населенных пунктов, сообщил TUT.BY официальный представитель управления МЧС по Брестской области Сергей Машнов.

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Грозовой фронт с сильным ветром, порывами до 17 м/с, также отключил свет в 35 фермах Барановичского, Ганцевичского, Жабинковского, Кобринского, Ивановского, Пинского и Пружанского районах.

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В востановительных работах задействованы 32 аварийные бригады, 32 единицы техники и 86 человек. По состоянию на 10.30 12 июля оставались без электроснабжения 7 населенных пунктов Пинского района.

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Кроме того в области зафиксированы 6 случаев падения деревьев на дороги в Брестском, Барановичском, Ганцевичском, Жабинковском, Каменецком и Кобринском районах. К счастью никто не пострадал. Для ликвидации последствий привлекались спасатели, дорожники и сотрудники нацпарка «Беловежская пуща».

Дожди и ветер вызвали подтопления домов, падение деревьев, отключения электричества в стране