Учителей из Молодечно проговорили к двум годам ограничения свободы

МИНСК, 12 июл — Sputnik. Два учителя СШ №11 города Молодечно признаны виновными в ненадлежащем исполнении обязанностей, повлекшем по неосторожности смерть малолетнего — слабослышащей школьницы, которая погибла на "картошке" под колесами грузовика . Приговор в отношении учительницы физики 44-летней Ирины Апанасевич и 32-летней учительницы французского языка Ольги Завадской был оглашен в среду в суде Молодечненского района, сообщили Sputnik в пресс-службе Верховного суда.

Женщин приговорили к 2 годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа. В качестве дополнительных наказаний учителей обязали оплатить штраф в размере 2300 рублей каждой и лишили права в ближайшие два года занимать должности, связанные с обеспечением безопасности жизни и здоровья детей.

Приговор пока не вступил в законную силу, уточнили в Верховном суде, и может быть обжалован в установленном законом порядке.

Пока неизвестно будут ли учителя обжаловать приговор, по завершении заседания они отказались общаться с журналистами.

Родители погибшей школьницы накануне просили суд не отправлять учителей в тюрьму, а также говорили о том, что главных виновников смерти их ребенка на скамье подсудимых нет.

Трагедия на картофельном поле произошла 29 сентября во время сельскохозяйственных работ в СПК "Восход-агро": ученица 8 класса, 13-летняя Виктория, попала под колеса грузовика МАЗ и погибла . В отношении водителя МАЗа было возбуждено уголовное дело, в декабре суд Молодечненского района назначил ему наказание в виде трех лет ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа с лишением права управления транспортными средствами сроком на пять лет.

Кроме того, директор средней школы №11 города Молодечно и начальник отдела образования, спорта и туризма Молодечненского РИК получили выговоры .