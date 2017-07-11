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Учителей из Молодечно проговорили к двум годам ограничения свободы
12.07.2017 11:39 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 июл — Sputnik. Два учителя СШ №11 города Молодечно признаны виновными в ненадлежащем исполнении обязанностей, повлекшем по неосторожности смерть малолетнего —
Женщин приговорили к 2 годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа. В качестве дополнительных наказаний учителей обязали оплатить штраф в размере 2300 рублей каждой и лишили права в ближайшие два года занимать должности, связанные с обеспечением безопасности жизни и здоровья детей.
Приговор пока не вступил в законную силу, уточнили в Верховном суде, и может быть обжалован в установленном законом порядке.
Пока неизвестно будут ли учителя обжаловать приговор, по завершении заседания они отказались общаться с журналистами.
Родители погибшей школьницы накануне просили суд не отправлять учителей в тюрьму, а также говорили о том, что главных виновников смерти их ребенка на скамье подсудимых нет.
Трагедия на картофельном поле произошла 29 сентября во время сельскохозяйственных работ в СПК "Восход-агро":
Кроме того, директор средней школы №11 города Молодечно и начальник отдела образования, спорта и туризма Молодечненского РИК получили
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Учителей признали виновными в ненадлежащем исполнении обязанностей, повлекшем по неосторожности смерть малолетнего, и приговорили к 2 годам ограничения свободы и...
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