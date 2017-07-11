В Волковыске две женщины под видом работниц энергонадзора ограбили пенсионерку

Волковысским районным отделом Следственного комитета расследуется уголовное дело, возбужденное по факту открытого похищения имущества с проникновением в дом пенсионерки, сообщается на официальном сайте Следственного комитета.



Фото: sk.gov.by

Все произошло 22 июня около 17 часов 30 минут в Волковыске. Представившись работниками энергонадзора, под предлогом проверки электросчетчика в дом 86-летней пенсионерки проникли две женщины. Они связали хозяйку и похитили у нее 1600 рублей, а потом скрылись. Впоследствии потерпевшей удалось освободиться и сообщить о произошедшем.

Прибывшие по вызову следователи, эксперты и сотрудники милиции осмотрели место происшествия, изъяли вещественные доказательства. Вскоре у оперативников появились подозреваемые. Ими оказались две неработающие жительницы Ружан Пружанского района Брестской области, 35 и 30 лет. Их задержали сотрудники милиции.

Следователи также установили личность еще одной соучастницы 39 лет, проживающей также в Ружанах. Все трое заключены под стражу.

Окончательная квалификация преступления будет дана по результатам расследования.