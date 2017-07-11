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Сотрудники МЧС второй раз за неделю спасли пьяных хозяев при пожаре в одной и той же квартире
12.07.2017 12:13 — Новости Общества | Tut.by
В Минске второй раз за неделю в одной и той же квартире на улице Одинцова произошел пожар. Сотрудники МЧС снова спасли пьяных хозяев, которые стоят на учете в милиции. Об этом
Сообщается, что 11 июня около 21.30 соседи позвонили в пожарную и рассказали о задымлении в квартире на первом этаже по улице Одинцова. По прибытии спасатели обнаружили, что в квартире загорелся матрас.
Пожар потушили, а из жилища спасли хозяев: 64-летнего инвалида 1-й группы по опорно-двигательному аппарату и его 70-летнюю жену. Мужчина находился в коридоре квартиры без сознания, а женщина спала в соседней комнате. Оба были пьяные и их забрали в больницу.
Рассматриваемая версия причины пожара — неосторожность при курении хозяином квартиры.
И именно это послужило причиной возгорания, которое
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Это произошло на улице Одинцова.
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