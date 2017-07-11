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Сотрудники МЧС второй раз за неделю спасли пьяных хозяев при пожаре в одной и той же квартире

12.07.2017 12:13 — Новости Общества | Tut.by  
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В Минске второй раз за неделю в одной и той же квартире на улице Одинцова произошел пожар. Сотрудники МЧС снова спасли пьяных хозяев, которые стоят на учете в милиции. Об этом пишет столичное управление Министерства по чрезвычайным ситуациям.


Фото с сайта mchs.gov.by

Сообщается, что 11 июня около 21.30 соседи позвонили в пожарную и рассказали о задымлении в квартире на первом этаже по улице Одинцова. По прибытии спасатели обнаружили, что в квартире загорелся матрас.

Пожар потушили, а из жилища спасли хозяев: 64-летнего инвалида 1-й группы по опорно-двигательному аппарату и его 70-летнюю жену. Мужчина находился в коридоре квартиры без сознания, а женщина спала в соседней комнате. Оба были пьяные и их забрали в больницу.








Рассматриваемая версия причины пожара — неосторожность при курении хозяином квартиры.

И именно это послужило причиной возгорания, которое произошло в этой квартире 5 июля. Тогда тоже загорелся матрас и сотрудники МЧС спасли пьяных хозяев.

 
Теги: Минск
 
 
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