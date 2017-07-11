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Около половины месячной нормы осадков выпало за минувшие сутки в Волковысском районе

12.07.2017 12:04 — Новости Общества | Tut.by  
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Минувшей ночью сильные ливни прошли в западных районах Беларуси. Около половины месячной нормы осадков выпало за минувшие сутки в Волковысском районе — 55 мм при норме — 28 мм, сообщает БЕЛТА.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY, носит иллюстративный характер

По словам заместителя начальника службы метеорологических прогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды Светланы Рыбаковой, осадки на территории Беларуси были различной интенсивности и распределялись неравномерно. Если на большей части Брестской области дожди были довольно сильными (в Барановичах, Ганцевичах выпало 20−21 мм, или 21−23% месячной нормы), то в Бресте прошел слабый дождь.

В Гродненской области осадки были интенсивными: в Волковысском районе выпало 55 мм (около 50% месячной нормы), в Волковыске — 32 мм (37%). В Воложине (Минская область) отмечено 34 мм осадков (45%). В Минске за прошедшую ночь зафиксировано 11 мм осадков (12%).

Сегодня, 12 июля, в Беларуси сильные дожди не ожидаются, хотя не обойдется без кратковременных осадков. Завтра, 13 июля, обстановку усложнит очередная система активных атмосферных фронтов, которые обеспечат неустойчивую с грозовыми дождями погоду

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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В Гродненской области осадки были интенсивными: в Волковысском районе выпало 55 мм (около 50% месячной нормы), в Волковыске - 32 мм (37%).

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