В Ельске вынесли приговор задержанному за взятки начальнику районной ж/д станции

Районный суд 11 июля признал начальника ж/д станции Ельска Андрея Зуевича виновным в получении взяток за благоприятное решение вопросов, входивших в его компетенцию, сообщили в пресс-службе областного суда .





Мужчине назначено наказание в виде трех лет колонии усиленного режима с конфискацией имущества и лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных обязанностей на пять лет.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Начальника ж/д станции районного центра Андрея Зуевича задержали в начале весны 2017 года. Три месяца он был под следствием. На должность Зуевича назначили в 2015 году, до своего повышения он работал там же — коммерческим агентом, дежурным по станции.