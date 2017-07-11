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В Ельске вынесли приговор задержанному за взятки начальнику районной ж/д станции
12.07.2017 11:58 — Новости Общества | Tut.by
Районный суд 11 июля признал начальника ж/д станции Ельска Андрея Зуевича виновным в получении взяток за благоприятное решение вопросов, входивших в его компетенцию, сообщили в пресс-службе
Мужчине назначено наказание в виде трех лет колонии усиленного режима с конфискацией имущества и лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных обязанностей на пять лет.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
Начальника ж/д станции районного центра
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Начальника ж/д станции районного центра Андрея Зуевича задержали в начале весны 2017 года. Три месяца он был под следствием.
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