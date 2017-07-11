ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Ельске вынесли приговор задержанному за взятки начальнику районной ж/д станции

12.07.2017 11:58 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Районный суд 11 июля признал начальника ж/д станции Ельска Андрея Зуевича виновным в получении взяток за благоприятное решение вопросов, входивших в его компетенцию, сообщили в пресс-службе областного суда.


Мужчине назначено наказание в виде трех лет колонии усиленного режима с конфискацией имущества и лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных обязанностей на пять лет.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Начальника ж/д станции районного центра Андрея Зуевича задержали в начале весны 2017 года. Три месяца он был под следствием. На должность Зуевича назначили в 2015 году, до своего повышения он работал там же — коммерческим агентом, дежурным по станции.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Начальника ж/д станции районного центра Андрея Зуевича задержали в начале весны 2017 года. Три месяца он был под следствием.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Католики хотят вернуть костел в Черикове
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика