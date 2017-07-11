ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Католики хотят вернуть костел в Черикове

12.07.2017 11:56 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Католики во главе с епископом Александром собираются обратиться к властям с просьбой вернуть верующим костел во имя Девы Марии в Черикове. Однако для начала нужно узнать, сколько католиков и тех, кто станет прихожанами, живет сейчас в райцентр, пишет catholic.by.


Фото: Андрей Кузьмин, radzima.org

Костел во имя Девы Марии в Черикове был освящен в 1856 или в 1869 году. Как храм он прослужил до середины 20 века. В 1950 году костел закрыли, а здание реконструировали так, чтобы оно было похоже на светскую постройку, и отдали под Дом культуры.

Вопрос о возврате храму первоначального облика и передаче его верующим поднимался много раз. Сейчас уточняется вопрос о будущих прихожанах храма.


Фото: Андрей Кузьмин, radzima.org

— Буду ўдзячны ўсім людзям добрай волі за водгук і кантактныя даныя, — отметил епископ Александр. — Гэта дазволіць нам пазнаёміцца і атрымаць неабходныя звесткі, каб у далейшым арганізаваць рэлігійнае жыццё ў рэгіёне і стварыць там каталіцкую супольнасць.

Следующим этапом будет встреча заинтересованных лиц на службе в Черикове.

Будущих прихожан костела и заинтересованных лиц просят обращаться по телефонам (8 0222) 22−19−84, (+375 29) 343−90−36 или писать на электронный адрес mogiloviensis@gmail.com.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Верующие во главе с епископом Александром собираются обратиться с этой просьбой к властям.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
В Волковыске две женщины под видом работниц энергонадзора ограбили пенсионерку
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика