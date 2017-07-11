Католики хотят вернуть костел в Черикове

Католики во главе с епископом Александром собираются обратиться к властям с просьбой вернуть верующим костел во имя Девы Марии в Черикове. Однако для начала нужно узнать, сколько католиков и тех, кто станет прихожанами, живет сейчас в райцентр, пишет catholic.by .



Фото: Андрей Кузьмин, radzima.org

Костел во имя Девы Марии в Черикове был освящен в 1856 или в 1869 году. Как храм он прослужил до середины 20 века. В 1950 году костел закрыли, а здание реконструировали так, чтобы оно было похоже на светскую постройку, и отдали под Дом культуры.

Вопрос о возврате храму первоначального облика и передаче его верующим поднимался много раз. Сейчас уточняется вопрос о будущих прихожанах храма.



Фото: Андрей Кузьмин, radzima.org

— Буду ўдзячны ўсім людзям добрай волі за водгук і кантактныя даныя, — отметил епископ Александр. — Гэта дазволіць нам пазнаёміцца і атрымаць неабходныя звесткі, каб у далейшым арганізаваць рэлігійнае жыццё ў рэгіёне і стварыць там каталіцкую супольнасць.

Следующим этапом будет встреча заинтересованных лиц на службе в Черикове.

Будущих прихожан костела и заинтересованных лиц просят обращаться по телефонам (8 0222) 22−19−84, (+375 29) 343−90−36 или писать на электронный адрес mogiloviensis@gmail.com.