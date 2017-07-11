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В Слуцком районе спасатели освободили от веревки аистенка, застрявшего в гнезде

12.07.2017 12:27 — Новости Общества | Tut.by  
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Вечером 11 июля в деревню Великая Слива Слуцкого района приехали спасатели. Сержант Леонид Кулеш забрался по лестнице вверх и освободил аистенка, одна нога которого запуталась в веревке, и птица таким образом застряла в гнезде.

Подробности изданию «Кур'ер» рассказала Тамара Ильяш, хозяйка дома, около которого находится гнездо.

Видео: Тамара Ильяш для kurjer.info

Когда освобождали аиста, Тамара Павловна на всякий случай приготовила перекись водорода, но она не понадобилась. Ноги птицы остались невредимыми, ран и переломов спасатели не нашли. Видимо, из-за того, что птица пыталась высвободиться, веревка переплелась подобно косе. Тамара Ильяш оставила ее на память.

«От меня и моей семьи огромнейшая благодарность всем, что так быстро и слаженно помогли, спасли аистенка. Один из птенцов так испугался спасателя, что даже вылетел из гнезда. Он полетал и вернулся», — рассказывает Тамара Ильяш.


Директор Слуцкого эколого-биологического центра и председатель отделения «Аховы птушак Бацькаўшчыны» Тамара Коледа рассказала, что несколько дней назад она нашла людей, готовых помочь с автовышкой, но те попросили подождать две недели. Но ждать было нельзя. В это время птенцы начинают летать. И если молодая птица не успеет натренироваться, она просто не сможет улететь на юг и погибнет.

Через райисполком Тамара Коледа вышла на председателя хозяйства, который связался с председателем сельсовета. Они уже вместе с отделением Слуцкого РОЧС решили вопрос и спасли аистенка.


Веревка, в которой запутались лапы птенца. Тамара Ильяш

«Подобные случаи бывают, и это настоящая проблема. Осенью на полях остается много шпагата, которым связывают тюки соломы. В них запутываются взрослые птицы. Возможно, аисты принесли эту веревку с ветками в гнездо, — говорит Тамара Коледа. — В Беларуси специально собирают шпагат на полях, чтобы уберечь от него аистов».

Как прокомментировал «Кур'еру» Валерий Санько, старший инспектор Слуцкого РОЧС, МЧС занимается спасением жизни и здоровья людей, а не животных.

«В этом случае мы сделали исключение, потому что срочно требовалась помощь. Для спасения животных есть соответствующие организации», — сказал Валерий Санько.

 
 
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Ноги птицы запутались в веревке. Похожим шпагатом обычно связывают тюки соломы на полях, и о такой проблеме орнитологи говорят не впервые.

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