Подача документов в вузы: многие абитуриенты решают в последний момент

Прием документов в высшие учебные заведения Беларуси стартовал в среду. Sputnik посетил процедуру в Белгосуниверситете и узнал, зачем абитуриенты приходят с мамами, часто ли в последний день "перекидывают" документы и не снижаются ли требования к студентам главного вуза страны.

Регистрируются онлайн и приходят с мамами

БГУ в этом году только на бюджетную дневную форму обучения планирует принять почти 2,2 тысячи студентов, а всего же с сентября студентов станет больше на 5,3 тысячи человек. Что интересно, порядка двух тысяч абитуриентов решили воспользоваться возможностью создать онлайн-кабинет для упрощенной подачи документов.



© Sputnik Александр Кряжев Вузы начали принимать документы абитуриентов

"Такую форму подачи документов мы используем уже два года, все больше ребят оформляют все данные у нас на сайте, чтобы потом быстрее подать документы в приемную комиссию выбранного факультета", — пояснил ответственный секретарь приемной комиссии БГУ Вячеслав Молофеев.

Несмотря на это, в среду в главном корпусе вуза — сотни людей: абитуриенты терпеливо стоят в очередях, пока во внутреннем дворе нервно ходят родители.

"Мы приехали с сыном из Рогачева. Зачем я с ним приехала? А вдруг ему что-то понадобится, да и мне спокойнее, когда я тоже здесь, могу помочь или подсказать", — призналась агентству Светлана, мама одного из абитуриентов.

Светлана призналась: онлайн они также зарегистрировались. "Все стало понятнее и удобнее, но волнения от этого не меньше", — посмеялась она.

В последний день "рокировок" не будет

Абитуриенты имеют возможность следить онлайн за ходом подачи документов на специальности — чтобы при необходимости забрать их и податься на другую специальность. Обычно говорят, что в последние дни из-за этого многие "перекидывают" документы между специальностями.

"Так было в прошлых годах, но уже в 2016-м в последний день были поданы всего около 200 заявлений — с учетом тех, которые переносили с других специальностей. Да, весь период подачи документов — время нервное, но все организовано", — заверил Молофеев.

Поступающие, уверены в БГУ, часто здраво оценивают свои силы и понимают, куда поступать. Хотя нередки и случаи решений в последний момент.

"Бывает, что приходят подавать документы, еще не зная, куда пойдут. Для этого здесь есть информация обо всех факультетах, можно поговорить со студентами, которые здесь помогают", — отметил секретарь приемной комиссии.

Требований к студентам меньше не становится

Ректор БГУ Сергей Абламейко рассказал, что вуз примет в этом году более пяти тысяч новых студентов. В целом же интерес абитуриентов к университету не падает, а в последние годы он всегда попадает в самые престижные рейтинги.

"Для нас рейтинги — не цель, но оценка нашей работы тоже", — отметил академик.

По словам Абламейко, повышающийся престиж вуза заставляет всегда "держать планку".

"Нельзя девальвировать стоимость диплома об учебе в БГУ, который ценится и в Беларуси, и за рубежом. К сожалению, каждый год мы исключаем от полутора до двух тысяч студентов — мы не можем опускать планку", — признался ректор.