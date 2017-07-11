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Врачи рассказали о состоянии пострадавших от взрыва баллончика детей в Барановичах

12.07.2017 13:06 — Новости Общества | Tut.by  
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По данным на 12 июля состояние троих несовершеннолетних, пострадавших от взрыва баллончика в Барановичах, остается стабильно тяжелым, сообщила пресс-секретарь Министерства здравоохранения Юлия Бородун.


Фото: пресс-служба Следственного комитета Беларуси

При этом ребенка, который находился на аппарате искусственной вентиляции легких, сняли с ИВЛ, дополнила спикер ведомства.

Травмы дети получили 8 июля. По предварительной версии, в тот день четверо школьников жгли костер в помещении недостроенного магазина. Когда пламя начало затухать, для поддержания огня они использовали найденный там аэрозольный баллончик. В результате впрыска его содержимого в костер трое ребят 8, 9 и 12 лет получили термические ожоги.

Прибывшая на место бригада скорой двух пострадавших обнаружила сидящими в бочках с водой, которые стояли возле гаража для того, чтобы собирать воду, стекающую с крыши. Третий пострадавший был дома у родственников.

Школьников увезли в барановичскую больницу, а затем транспортировали в отделение анестезиологии и реанимации для ожоговых больных Минской городской клинической больницы скорой медицинской помощи.

В результате инцидента дети получили ожоги 1, 2, 3 степени. У одного из них ожоги достигают 50% тела, у второго — около 30%, у третьего — 15%.

Проверку по данному факту проводят следователи.

 
 
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Одного пострадавшего сняли с аппарата искусственной вентиляции легких.

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