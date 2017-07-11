Утром 11 июля тринадцатилетний Семен решил снять с дерева свою кошку Матильду. Наверх парень забрался быстро, а вот спуститься уже не смог. Пришлось вызывать сотрудников МЧС.





Вообще-то, признается Семен, на деревья он залезает регулярно. Но в тот день все пошло не так.

— Матильда сидела на нижней ветке, однако как только я начал к ней приближаться, она взбиралась все выше и выше. Наконец оказалась на самой верхушке, — вспоминает школьник.

Когда Семен понял, что кошку достать не получится, решил спускаться. Но не тут-то было. В самый ответственный момент под ногой обломалась ветка. Путь был отрезан, высота — 9 метров.

— Я не боялся спускаться, но решил, что лучше не нужно, — улыбается парень. — В этот момент на улицу вышел сосед, спросил: «Ну что? МЧС вызывать». Я говорю: «Вызывайте!». Прошло 5 минут, и они уже приехали.





Прибывшие к месту спасатели с помощью установленной трехколенной лестницы сняли с девятиметровой высоты сначала Матильду, а потом и Семена. Никто из участников истории не пострадал.