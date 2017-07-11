Шимко обещает удивить всех гостей одноименного фестиваля

МИНСК, 12 июл — Sputnik. Первый в Беларуси фестиваль здоровья "SHIMKO собирает друзей" состоится 21-23 июля на берегу Ислочи неподалеку от Минска, сообщил в МПЦ Sputnik организатор мероприятия рекордсмен Книги рекордов Гиннесса Кирилл Шимко.

Бросай самовар, тяни канат

Вход на мероприятие будет абсолютно бесплатным, но для того, чтобы его посетить понадобится приглашение.

Шимко рассказал, что он планирует удивить всех гостей фестиваля здоровья. Например, будет организован конкурс на то, кто дальше бросит символ мероприятия — настоящий самовар. Любители силовых соревнований смогут поучаствовать в перетягивании каната через реку.

Атлет рассчитывает, что фестиваль станет праздником живого общения. Для этого будут организованы фудкорты от ресторанов, где можно будет участвовать в конкурсах на скоростное поедание фирменных блюд.

Правильный отдых без алкоголя

Организатор спортивной секции фестиваля Денис Правин рассказал, что на открытой площадке будут организованы разнообразные спортивные активности.

По его словам, профессиональные тренеры будут проводить занятия параллельно на нескольких тематических площадках. Кросс-фит, фитнесс, гиревой спорт, батуты, ворк-аут и даже аюрведическая йога в отдельных зонах будут вести комментаторы Сергей Есенин и Дмитрий Нестерович.

Шимко особо отметил, что на фестивале не будет продаваться алкоголь. Задача мероприятия научить людей отдыхать правильно и с пользой для здоровья.

Дискоавтобус и ретродискотека

Продюсер фестиваля Василий Трипуз рассказал, что для любителей музыки будет организована целая площадка, где будут выступать кавер-группы с хитами 80-ых, 90-ых и 2000-тысячных годов.

По его словам, гостей ждет площадка со звуком в 70 кВт, лазерным и фаер-шоу. Также там будет стоянка ретроавтомобилей и мотоциклов, с которыми можно будет фотографироваться.

Денис Правин добавил, что там же будет работать двухэтажный дискоавтобус с музыкой, отдельными номерами и дым-машиной.

Баня, ринг и 12-метровый мангал

Соорганизатор "SHIMKO собирает друзей" Андрей Корбут сообщил, что для гостей будет организован кемпинг на 500 палаток и отдельная автостоянка. Причем палатку можно привезти свою или арендовать на месте. Также на фестивале будут работать полевые бани и настоящий двенадцатиметровый мангал.

По его словам, организаторы рассчитывают, что такой большой мангал будет способствовать живому общению между гостями и новым знакомствам.

Правин, в свою очередь, рассказал, что для любителей единоборств будет оборудована площадка от российского проекта "Стрелка". Будет насыпан песчаный ринг и натянуты специальные канаты. Испытать свои силы сможет любой желающий, а для избежания травм будут использованы специальные большие перчатки. Сами бои будут проходить в формате "без правил" в один раунд до победы.