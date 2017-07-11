ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Шесть литров за 50 рублей. Гомельчанка делала сахарный сироп и продавала его как мед

12.07.2017 13:44 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

39-летняя жительница областного центра готовила сахарный сироп и разливала его по банкам. Для достоверности, чтобы пробующие товар на вкус, не заподозрили обман, в некоторых случаях сверху подливала немного меда, пишут «Гомельские ведомости».


Покупателей женщина искала самостоятельно, для чего, как правило, отправлялась на улицы частного сектора, иногда в многоквартирные дома. При этом старалась выбирать подворья, где проживали пожилые люди, которым и предлагала сладкий товар. К слову, покупателей привлекала приемлемая цена. Согласно материалам дела, в 2015 году за две трехлитровые банки продавец брала 50 (деноминированных) рублей.

Всего идет речь о восьми фактах обмана, по которым возбуждено уголовное дело за мошенничество, совершенное повторно группой лиц.

Продавец «не мёда» ранее неоднократно уже была судима за подобные действия. Более того, в апреле 2017 года снова была осуждена. Что касается восьми нынешних фактов, то о них женщина сообщила сама. Во время пребывания в СИЗО, она написала явку с повинной, где и указала неучтенные ранее эпизоды.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Всего идет речь о восьми фактах обмана, по которым возбуждено уголовное дело за мошенничество, совершенное повторно группой лиц.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
В Гомеле открыты для купания два новых пляжа
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика