Шесть литров за 50 рублей. Гомельчанка делала сахарный сироп и продавала его как мед

39-летняя жительница областного центра готовила сахарный сироп и разливала его по банкам. Для достоверности, чтобы пробующие товар на вкус, не заподозрили обман, в некоторых случаях сверху подливала немного меда, пишут « Гомельские ведомости ».





Покупателей женщина искала самостоятельно, для чего, как правило, отправлялась на улицы частного сектора, иногда в многоквартирные дома. При этом старалась выбирать подворья, где проживали пожилые люди, которым и предлагала сладкий товар. К слову, покупателей привлекала приемлемая цена. Согласно материалам дела, в 2015 году за две трехлитровые банки продавец брала 50 (деноминированных) рублей.

Всего идет речь о восьми фактах обмана, по которым возбуждено уголовное дело за мошенничество, совершенное повторно группой лиц.

Продавец «не мёда» ранее неоднократно уже была судима за подобные действия. Более того, в апреле 2017 года снова была осуждена. Что касается восьми нынешних фактов, то о них женщина сообщила сама. Во время пребывания в СИЗО, она написала явку с повинной, где и указала неучтенные ранее эпизоды.