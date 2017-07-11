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В Гомеле открыты для купания два новых пляжа

12.07.2017 13:42 — Новости Общества | Tut.by  
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Гомельский городской центр гигиены и эпидемиологии допустил к эксплуатации два пляжа в Центральном районе: «Волотовской» (по улице Бородина) и «Прудковский» (по улице Кожара), сообщают «Гомельские ведомости».


Качество воды в зонах купания вышеперечисленных пляжей соответствует нормам, контейнерные площадки для сбора мусора установлены, территория благоустроена, а значит, гомельчане могут насладиться полноценным отдыхом, не опасаясь за свое здоровье.

На пляж «Каскад-1» по улице П. Бровки (со стороны Каменщикова) пока спешить не стоит. По состоянию на 11 июля здесь не отменено ограничение на купание детей и взрослых. А «Каскад-2» по улице П. Бровки (со стороны Свиридова) следует обходить стороной юным жителям города. Отобранные пробы воды в зоне купания пляжа, не соответствуют требованиям: содержание кишечной палочки превышено в 70 раз. В связи с этим администрация Центрального района ввела временный запрет на купание детей.

Пляжам «Роповский» и «Новобелицкий» снова дали зеленый свет. По результатам последних лабораторных исследований, которые оказались в пределах нормы, ограничение на купание детей здесь снято.

 
 
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Городской центр гигиены и эпидемиологии допустил к эксплуатации два пляжа в Центральном районе: "Волотовской" (по улице Бородина) и "Прудковский" (по улице Кожара).

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