Милиция задержала группу велосипедных воров, которые занимались угоном в трех областях

По подозрению в хищении велосипедов задержаны трое мужчин, сообщает пресс-служба УВД Миноблисполкома. Уже известно о 20 таких случаях в Минске, Столбцах, Осиповичах, Молодечно, Борисове и Барановичах.



Фото: пресс-служба УВД Миноблисполкома

По данным милиции, незаконный промысел мужчины начали с марта. Работали по отлаженной схеме: сначала выбирали город (куда ездят электрички), искали велосипеды в подъездах многоэтажек, репетировали кратчайший путь к вокзалу — и похищали. Как правило, сразу по два велосипеда. В этом подозревают 32-летнего ранее судимого жителя Дзержинска и его 28-летнего напарника.

— Выбор падал исключительно на дорогостоящие двухколесные средства передвижения, — рассказывают в УВД.

В Дзержинске товар передавали 22-летнему местному жителю на дальнейшую продажу. Он искал покупателей среди знакомых. Группу задержали с поличным.

— На данный момент оперативникам известно о более 20 эпизодах хищений, к которым имеют отношение задержанные. Тем не менее у сотрудников уголовного розыска есть все основания полагать, что группа причастна к большему количеству преступных деяний, — добавили в УВД.

Известно, что все украденные велосипеды были без маркировки, что позволило без проблем сбывать их дальше. Поэтому гражданам предлагают маркировать свой транспорт: специальным способом на детали наносятся определенные символы.

— Эта мера, во-первых, может способствовать поиску похищенного велосипеда и скорейшему его возврату законному владельцу. Во-вторых, преступники, как правило, не похищают промаркированные велосипеды, так как затем их практически невозможно сбыть. Кроме того, данные о промаркированном велосипеде передаются в базу МВД. При этом стоимость маркировки вполне доступна, — объясняют правоохранители.