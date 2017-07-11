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Белгидромет будет сообщать температуру воды в белорусских реках и озерах на сайте
12.07.2017 13:50 — Новости Общества | Tut.by
На сайте Белгидромета появилась
В Белгидромете надеются, что карта будет полезна «для любителей рыбной ловли и активного отдыха вблизи водоемов».
— Это новый вид интерактивной гидрологической карты, где можно получить информацию об интенсивности изменения уровня воды за сутки и температуре воды в водоемах по каждому пункту наблюдений государственной гидрологической сети, — сообщает ведомство.
Так, в 13.00 12 июля, судя по информации на карте, температура воды в Заславском водохранилище под Минском была 19 градусов, в озере Дривяты в Браславе — 17 °C, на Нарочи — 20 °C.
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На сайте Белгидромета появилась интерактивная гидрологическая карта, которая сообщает о температуре и уровне воды в белорусских водоемах.
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