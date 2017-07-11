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Претенденты на "Нобеля": от Иванки Трамп до Владимира Путина

12.07.2017 14:22 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 12 июл — Sputnik. Букмекерские конторы уже принимают ставки на обладателя Нобелевской премии мира этого года, среди претендентов на награду — президенты России и США, общественные деятели и погибший посол Карлов.

Претенденты на "Нобеля": от Иванки Трамп до Владимира Путина
© Sputnik Григорий Сысоев
На Нобелевскую премию мира выдвинуты 318 кандидатов

Обладателя Нобелевской премии мира объявят в Осло осенью. Престижную премию присуждают за усилия по сохранению мира и развитию гражданского общества.

Букмекеры уже принимают ставки на обладателя "нобелевки" этого года. Так, среди претендентов называют Американский союз защиты гражданских свобод, Папу Римского, Ангелу Меркель, Дональда Трампа и его дочь Иванку, президента России Владимира Путина, посла РФ в США Сергея Кисляка и убитого в Турции российского дипломата Андрея Карлова, а также актрису Мэрил Стрип и других.

Выдвигать претендентов на Нобелевскую премию мира могут общественные организации и НГО. Точный список претендентов на премию комитет держит в секрете в течение 50 лет, букмекерам и журналистам известно только о тех кандидатах, о выдвижении которых было заявлено публично.

Известно, что на премию в этом году выдвинуты более 300 претендентов.

В 2016 году Нобелевскую премию мира получил президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос за "усилия по окончанию продолжавшейся в стране более 50 лет гражданской войны". В разные годы премию получали президенты США Барак Обама, СССР Михаил Горбачев, ООН, Евросоюз, активисты многих стран мира и ряд организаций.

 
Теги: Минск
 
 
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По мнению букмекеров, Нобелевскую премию мира могут вручить посмертно убитому в Турции послу России Андрею Карлову.

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