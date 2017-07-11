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Претенденты на "Нобеля": от Иванки Трамп до Владимира Путина
12.07.2017 14:22 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 июл — Sputnik. Букмекерские конторы уже принимают ставки на обладателя Нобелевской премии мира этого года, среди претендентов на награду — президенты России и США, общественные деятели и погибший посол Карлов.
© Sputnik Григорий Сысоев
Обладателя Нобелевской премии мира объявят в Осло осенью. Престижную премию присуждают за усилия по сохранению мира и развитию гражданского общества.
Букмекеры уже принимают ставки на обладателя "нобелевки" этого года. Так, среди претендентов называют Американский союз защиты гражданских свобод, Папу Римского, Ангелу Меркель, Дональда Трампа и его дочь Иванку, президента России Владимира Путина, посла РФ в США Сергея Кисляка и убитого в Турции российского дипломата Андрея Карлова, а также актрису Мэрил Стрип и других.
Выдвигать претендентов на Нобелевскую премию мира могут общественные организации и НГО. Точный список претендентов на премию комитет держит в секрете в течение 50 лет, букмекерам и журналистам известно только о тех кандидатах, о выдвижении которых было заявлено публично.
Известно, что на премию в этом году выдвинуты более 300 претендентов.
В 2016 году Нобелевскую премию мира получил президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос за "усилия по окончанию продолжавшейся в стране более 50 лет гражданской войны". В разные годы премию получали президенты США Барак Обама, СССР Михаил Горбачев, ООН, Евросоюз, активисты многих стран мира и ряд организаций.
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По мнению букмекеров, Нобелевскую премию мира могут вручить посмертно убитому в Турции послу России Андрею Карлову.
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