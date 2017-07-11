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Таможенники пресекли три попытки переслать по почте психотропы в адрес одного получателя

12.07.2017 14:41 — Новости Общества | Tut.by  
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Сотрудники таможни пресекли три попытки незаконного перемещения 600 таблеток, содержащих психотропное вещество. Международные почтовые отправления шли на имя одного из жителей Минска. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

— При проведении таможенного контроля в международных почтовых отправлениях, два из которых следовали из Индии, а еще одно — из Германии, в адрес жителя Минска, таможенники обнаружили незадекларированные таблетки «Modalert 200», — рассказали в Таможенном комитете.

Эксперты установили, что данный лекарственный препарат содержит опасное психотропное вещество — модафинил. При этом врачебного назначения на него у получателя отправления не было.

— Пояснить цель приобретения таблеток минчанин отказался, — добавили в ведомстве.

По фактам незаконного перемещения таможней «Минск-2» и Минской региональной таможней возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 328−1 УК. Санкция статьи — от 5 до 10 лет лишения свободы.

 
Теги: Минск
 
 
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Таблетки, содержащие психотропы, пересылали из двух стран. При этом получатель не имел для них врачебного назначения и отказался пояснять цель покупки.

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