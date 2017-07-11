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Учеба в белорусских вузах подорожала в среднем на 200 рублей
12.07.2017 15:14 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 июл — Sputnik. Белорусские университеты обнародовали стоимость обучения в 2017-2018 учебном году в первый день кампании по приему документов абитуриентов.
© Sputnik Александр Кряжев
Прием документов во всех вузах Беларуси стартовал в среду 12 июля. На бюджетную форму обучения можно будет подаваться до 17 июля включительно. На платную форму обучения документы будут приниматься вплоть до 4 августа на большинство специальностей.
Стоимость обучения, в сравнении с прошлым годом, несколько изменилась. В среднем год учебы в ведущих вузах Беларуси подорожал на 200 рублей.
Так, самые дорогие специальности в БГУ — правоведение, международное право и правоведение будут стоить для студентов младших курсов 2851 рубля, для учащихся четвертого и пятого — несколько дешевле. Самые дешевые направления в главном вузе страны — русская и белорусская филология, а также социальная работа: студентам надо будет платить за них 2039 рубля ежегодно.
В Белорусском национальном техническом университете (БНТУ) самые дорогие специальности — "архитектура" и "архитектурный дизайн", за год обучения студенты заплатят 2797 рублей. Самые дешевые специальности стоят 2429 рублей — в том числе экономика предприятий "энергетика", вакуумные технологии и ряд иных.
В БГУИР дороже всего учиться будущим программистам — на факультете компьютерных систем и сетей год учебы на младших курсах стоит 2750 рубля. На других факультетов "ценник" обучения — около двух с половиной тысяч рублей.
Таким образом, в среднем год учебы в ведущих университетах страны будет стоить порядка 1,3 тысяч долларов. Для сравнения, учеба в минском педагогическом университете стоит дешевле приблизительно на 300 долларов, а в региональных вузах — еще меньше.
Белорусские высшие учебные заведения поднимают стоимость обучения ежегодно в среднем на пять-десять процентов.
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По сравнению с прошлым учебным годом, стоимость обучения на платной форме стала дороже в среднем на 200 рублей в год.
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