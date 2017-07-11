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Света после грозы еще нет в 7 деревнях Пинского района
12.07.2017 16:03 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 июл – Sputnik. Энергетики продолжают работы по восстановлению нарушений электроснабжения в семи деревнях Пинского района, сообщили Sputnik в среду в ГПО "Белэнерго".
Накануне по территории республики прошел обширный грозовой фронт, в течение суток энергоснабжение временно отсутствовало в более чем 330 населенных пунктах.
"По состоянию на 15:00 продолжаются работы по устранению нарушений в 7 населенных пунктах Пинского района", – сказали в Белэнерго.
Там также сообщили, что в настоящее время там работают 11 бригад, которые восстанавливают три участка воздушных линий: устраняют обрывы проводов, меняют поврежденные опоры.
Как ранее сообщили Sputnik в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды, на четверг 13 июля в Беларуси
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Накануне по территории республики прошел обширный грозовой фронт, в течение суток энергоснабжение временно отсутствовало в более чем 330 населенных пунктах.
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