Света после грозы еще нет в 7 деревнях Пинского района

МИНСК, 12 июл – Sputnik. Энергетики продолжают работы по восстановлению нарушений электроснабжения в семи деревнях Пинского района, сообщили Sputnik в среду в ГПО "Белэнерго".

Накануне по территории республики прошел обширный грозовой фронт, в течение суток энергоснабжение временно отсутствовало в более чем 330 населенных пунктах.

"По состоянию на 15:00 продолжаются работы по устранению нарушений в 7 населенных пунктах Пинского района", – сказали в Белэнерго.

Там также сообщили, что в настоящее время там работают 11 бригад, которые восстанавливают три участка воздушных линий: устраняют обрывы проводов, меняют поврежденные опоры.

Как ранее сообщили Sputnik в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды, на четверг 13 июля в Беларуси снова объявлен оранжевый уровень опасности в связи с ливнями и грозами .