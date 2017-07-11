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"Не стыдно спросить" у белоруса, который пять лет проработал за Полярным кругом
12.07.2017 15:57 — Новости Общества | Tut.by
Уроженец Солигорска Павел Батуев во вторник вечером вернулся в Беларусь после пяти лет работы за Полярным кругом. Он работал начальником участка теплообеспечения в самом крайнем селе на Ямале, дальше — только вахтовые. Его вечно холодные снимки даже в разгар лета известны тысячам пользователей социальных сетей. Но почему вернулся на родину — об этом в новом выпуске
В четверг, 13 июля, в 11.00 в прямом эфире TUT.BY
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Уроженец Солигорска Павел Батуев во вторник вечером вернулся в Беларусь после пяти лет работы за Полярным кругом. Он работал начальником участка теплообеспечения...
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