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"Не стыдно спросить" у белоруса, который пять лет проработал за Полярным кругом

12.07.2017 15:57 — Новости Общества | Tut.by  
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Уроженец Солигорска Павел Батуев во вторник вечером вернулся в Беларусь после пяти лет работы за Полярным кругом. Он работал начальником участка теплообеспечения в самом крайнем селе на Ямале, дальше — только вахтовые. Его вечно холодные снимки даже в разгар лета известны тысячам пользователей социальных сетей. Но почему вернулся на родину — об этом в новом выпуске проекта «Не стыдно спросить».


Фото из профиля Павла Батуева в социальной сети Facebook

В четверг, 13 июля, в 11.00 в прямом эфире TUT.BY в социальной сети Facebook Павел ответит на самые заковыристые и самые простые вопросы пользователей портала. Зачем белорус уехал на Ямал, почему не перевез туда семью, почему возвращается на родину и есть ли здесь интересные для работы места, сопоставимые с заполярными. Чем заполярное ЖКХ отличается от белорусского и какой опыт пригодится на родине, чего больше всего не хватало вдалеке от дома. Свои вопросы Павлу вы можете прислать на электронный адрес air@tutby.com с пометкой «Не стыдно спросить» или оставить в комментариях под прямым эфиром на нашей странице в Facebook.

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Уроженец Солигорска Павел Батуев во вторник вечером вернулся в Беларусь после пяти лет работы за Полярным кругом. Он работал начальником участка теплообеспечения...

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