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Штормовое предупреждение: 13 июля в Беларуси ожидаются грозы, град и сильные ливни
12.07.2017 16:16 — Новости Общества | Tut.by
Оранжевый уровень опасности и штормовое предупреждение объявлены на четверг, 13 июля, в Беларуси. Об этом
13 июля ночью по западу, а днем на большей части территории Беларуси ожидаются грозы. В дневные часы во многих районах страны прогнозируется усиление ветра порывами до 15-20 м/с, местами град и сильные ливни.
В Минске днем 13 июля ожидается гроза, при грозе в отдельных районах по городу сильные ливни и шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с.
Напомним, прошедшие во вторник,
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В Минске днем 13 июля ожидается гроза, при грозе в отдельных районах по городу сильные ливни и шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с.
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