Штормовое предупреждение: 13 июля в Беларуси ожидаются грозы, град и сильные ливни

Оранжевый уровень опасности и штормовое предупреждение объявлены на четверг, 13 июля, в Беларуси. Об этом сообщает Гидромет.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

13 июля ночью по западу, а днем на большей части территории Беларуси ожидаются грозы. В дневные часы во многих районах страны прогнозируется усиление ветра порывами до 15-20 м/с, местами град и сильные ливни.

В Минске днем 13 июля ожидается гроза, при грозе в отдельных районах по городу сильные ливни и шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с.

Напомним, прошедшие во вторник, 11 июля , ливни, грозы и сильный ветер в некоторых районах вызвали подтопления, отключения электричества и падение деревьев.

МЧС при сильном дожде не рекомендует спускаться в подземные переходы и другие заглубленные помещения. Гражданам советуют укрыться в зданиях, расположенных выше возможного уровня подтопления. Если ожидается сильный ветер, нужно убрать хозяйственные вещи со двора и балконов, а машину оставить в гараже или на парковке вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. На улицах лучше обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, деревья и разнообразные сооружения повышенного риска (мосты, эстакады, трубопроводы, линии электропередачи, потенциально опасные промышленные объекты). Водителям рекомендуется отказаться от поездок.