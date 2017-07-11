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"Стоит в тени и гниет". Во дворе дома "У Троицкого" восстановят здание 19 века

12.07.2017 17:00 — Новости Общества | Tut.by  
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Возле дома у Троицкого будут реконструировать заброшенное здание 19 века и переделают его в хостел. Об этом TUT.BY рассказал главный инженер «Минской спадчины» Михаил Жих. Что это за здание и какие работы там нужно сделать — в нашем материале.


Возможно, многие впервые слышат о существовании исторического здания практически во дворе дома у Троицкого. Трехэтажная постройка второй половины 19 века на улице Заборского уже около 15 лет стоит законсервированной. Выглядит она не лучшим образом. Стены местами в трещинах, а само здание небрежно покрашено в белый.












Но недавно на сайте госзакупок «Минская спадчина» объявила торги по выбору подрядчика, который сделает проект реконструкции с элементами реставрации этого здания. Цена заказа — 77 тысяч рублей. Срок проектирования — два месяца, начиная с августа.

Главный инженер «Минской спадчины» Михаил Жих подтверждает, что принципиальное решение о реконструкции этого здания уже принято.

— Многие годы в тени стоит здание и гниет. Мы приняли его на баланс и сейчас принято решение о реконструкции. Проведен аукцион и определена функция — хостел. Уже есть потенциальный арендатор.

Сейчас же состояние здания близко к аварийному, поэтому проводить надо весь комплекс работ, которые обычно делают при реконструкции. Это как минимум усиление стен и фундамента, укладка кровли, перепланировка, а также замена деревянных перекрытий и лестниц.

— Нужно также решать вопросы по гидроизоляции и водоотведению, чтобы оно не гнило снизу.


Но сроки этих работ пока не ясны. Жих говорит, что все зависит в том числе от финансирования. «Минская спадчина» будет пробовать обосновать городу необходимость реконструкции и выделения на это денег. При оптимистичном раскладе проект реализуют за два года.

— Если мы выходим на уровень начала реконструкции в первом полугодии следующего года, то к концу 2019 года хотелось бы иметь это здание после реконструкции.

 
 
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Что это за здание и какие работы там нужно сделать - в нашем материале.

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