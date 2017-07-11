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Гражданина Британии приговорили в Глубоком к двум годам колонии по делу о незаконной миграции

12.07.2017 16:55 — Новости Общества | Tut.by  
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Cуд Глубокского района Витебской области вынес приговор по делу о незаконной миграции шести граждан Ирака в Евросоюз. Один из обвиняемых, гражданин Великобритании Алан Смит, приговорен к двум годам лишения свободы, сообщает пресс-служба Витебского областного суда.


Гражданина Британии и двух белорусов обвиняли по ч. 2 ст. 371−1 Уголовного кодекса (Организация незаконной миграции, совершенная группой лиц по предварительному сговору).

Напомним, двое обвиняемых белорусов были не раз судимы: Арсений Рачковский — 6 раз, Ольга Граховская — дважды. Они не окончили школу: у женщины — 3 класса образования, у мужчины — 7 классов. У 44-летнего Алана Смита, уроженца Ирака и гражданина Великобритании, высшее образование и, по его словам, собственный бизнес.

По версии следствия, Смит, Рачковский, Граховские и другие неустановленные люди действовали в составе преступной группы, которая занималась организацией незаконной миграции иностранцев. Алан Смит, по данным следствия, руководил действиями людей, которые приехали в Беларусь из Ирака, помогал им с жильем и переездами. Остальные члены группы помогали найти транспорт для перевозки иракцев к границе и домам для их временного размещения.

Смит на суде заявлял о своей невиновности. По его словам, в Беларуси он оказался впервые, приехал по просьбе курдских бизнесменов — для организации закупок сельскохозяйственного оборудования. Одновременно помогал гражданке Курдистана с инвалидностью найти больницу и врачей.

Процесс по делу начался 25 мая, а 11 июля суд приговорил Граховскую к 3 годам 1 месяцу лишения свободы с конфискацией имущества. Арсений Рачковский приговорен к 3 годам и 7 месяцам в исправительной колонии в условиях строгого режима с конфискацией имущества и лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года 8 месяцев 9 дней. Он также должен выплатить штраф в размере 2500 рублей.

Алана Смита признали виновным и приговорили к 2 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

 
 
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Cуд Глубокского района Витебской области вынес приговор по делу о незаконной миграции шести граждан Ирака в Евросоюз. Один из обвиняемых, гражданин Великобритании...

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