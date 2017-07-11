Зачем выключать телефон и может ли ребенок лететь один? Что нужно знать о путешествии самолетами

Можно ли пересесть в бизнес-класс, если там есть свободные места? А попросить место у окна или дополнительную порцию обеда? Подождет ли самолет, когда пассажир задерживается? TUT.BY изучил Воздушный кодекс , авиационные правила , поговорил с «Белавиа» и отвечает на вопросы тех, кто путешествует по воздуху.

Как заполучить места у иллюминатора и рядом с аварийным выходом? В «Белавиа» объясняют, что место в самолете система бронирования определяет автоматически. Дело в том, что рассадка пассажиров и центровка самолета влияют на безопасность полетов. Но попросить конкретное место можно. За 24 часа до полета на сайте авиакомпании начинается онлайн-регистрация на рейс, во время нее вы можете выбрать место в самолете, которое вам нравится. Можно попросить о конкретном месте прямо в аэропорту на регистрации. Но тут уже зависит от того, какие места остались. — Иногда пассажиры приходят на рейс в последний момент, когда все места, которые они хотели бы получить, уже заняты, — рассказывают в авиакомпании.

Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY Как правило, сотрудники авиакомпаний на регистрации стараются предложить крупным пассажирам те места, где шаг кресел больше. Приходилось встречать такой вопрос: «У меня сломана нога, гипс. Можно мне место рядом с аварийным выходом?». В «Белавиа» отвечают: нельзя. К аварийному выходу не сажают пассажиров, ограниченных в движении, пассажиров с маленькими детьми. Объясняется это мерами безопасности. Случись экстренная посадка или другие экстремальные условия — у аварийного выхода не должно возникнуть препятствий.

Лечу в эконом-классе, но в бизнес-классе полно свободных мест! Можно меня пересадить? На это авиакомпании идут неохотно. Дело в том, что в бизнес-классе не только кресла удобней, но еще и лучше сервис, питание. — У пассажиров, которые за такие же места в бизнес-классе заплатили намного больше, могут возникнуть вопросы, почему мы пересаживаем туда тех, кто оплатил эконом. К тому же, из эконом-класса, может, и половина пассажиров хотела бы попасть в бизнес-класс. Чтобы не допускать хаос и претензии со стороны пассажиров, обычно стараемся не пересаживать, — рассказывают в «Белавиа». Программы лояльности авиакомпаний для тех пассажиров, которые часто летают, дают возможность попасть в бизнес-класс с билетом в эконом. По одной из карт «Белавиа», например, предусмотрено увеличение класса обслуживания не только в аэропорту, но и в самолете. Впрочем, класс обслуживания на борту могут повысить любому пассажиру, говорят в авиакомпании. — Ваши шансы повышаются, если у вас опрятный внешний вид, вы путешествуете без детей (в одиночку или небольшой группой) и у вас нет большого количества ручной клади.

Билет с открытой датой — что это за услуга и как ей пользоваться? В авиационных правилах воздушных перевозок нередко упоминается термин «билет с открытой датой». Это удобная услуга, о которой не все знают. Пригодится, если вы покупаете билет в обе стороны, но когда именно будете возвращаться, еще не решили. О том, что вы хотите открытую дату, надо сказать кассиру, который оформляет билет. Авиационные правила говорят, что воспользоваться билетом с открытой датой можно при наличии свободных мест на рейсе. Ограничений по времени, когда нужно сообщить о том, что вы будете пользоваться таким билетом, нет. Хоть за день — если в самолете будут места, вас зарегистрируют.

Фото: Денис Васильков, TUT.BY «Если пассажир, имеющий билет с открытой датой отправления, обращается с просьбой о бронировании перевозки, а перевозчик не имеет возможности предоставить пассажирское место и провозную емкость в течение срока действия договора, то перевозчик или агент должен произвести бронирование на ближайший рейс, на котором имеется свободное пассажирское место и провозная емкость того класса обслуживания, который соответствует оплаченному тарифу», — отмечают правила. В «Белавиа» говорят, что билеты с открытой датой часто покупают студенты, которые учатся в других странах. Что касается цены таких билетов, то чаще всего они немного дороже.

Кажется, я потерял посадочный талон. Пустят ли на рейс? Потеряли посадочный? Это, конечно, плохо, но не смертельно. Особенно важен посадочный талон после регистрации на рейс. Без него не сможете пройти ни одну процедуру, связанную с безопасностью: секьюрити, паспортный контроль. Надо вернуться на регистрацию и попросить дубликат посадочного билета. Авиационные правила говорят, что пассажир должен прибыть к выходу на посадку не позже времени, указанного в посадочном талоне. Вход в самолет — по посадочному билету. — Если вы перед посадкой обнаружили, что потеряли талон — вы снова можете попросить выдать его дубликат. Сведения о вашем посадочном есть в системе бронирования у специалиста, который отвечает за посадку, — говорят в авиакомпании.

Если пассажир прозевал посадку уже после регистрации, его багаж улетит? Нет, авиационные правила строго запрещают это. В «Белавиа» отмечают: агент авиакомпании «видит» в системе зарегистрированного, но не явившегося на рейс пассажира.

Фото: Александр Васюкович, TUT.BY «Багаж зарегистрированного пассажира, не явившегося на посадку, подлежит снятию с воздушного судна и обязательному досмотру», — говорят правила. Делается это для безопасности пассажиров, которые улетают этим самолетом.

Если не улетел, можно ли вернуть деньги за билет? — Если пассажир не приехал и до вылета рейса не отменил свой полет, не «снял» свое место и мы его никому не продали — то возможен возврат только неиспользованной таксы аэропорта, — говорят в «Белавиа». — А вообще отмена полета возможна за 24 часа до вылета, если билет стандартный. Допускается отмена бронирования даже за 2−3 часа до вылета. Сумма, которую вернут, будет зависеть от штрафа, тарифа и класса купленного билета. По каждому направлению — свои правила возврата билета и размер комиссии. Пассажир, покупая билет, может ознакомиться с правилами тарифа. К тому же, у авиакомпаний существуют невозвратные билеты. Например, у «Белавиа» это билеты по акциям.

Зачем выключать телефоны во время взлета и посадки? Разве это правило не устарело? Выключать телефоны или переводить их в полетный режим по-прежнему необходимо, говорят в «Белавиа». — Первая причина — безопасность. Телефоны и гаджеты могут в какой-то степени повлиять на радиообмен с экипажем.

Фото: Вадим Замировский, TUT.BY Вторая причина: на взлете и посадке выше риск экстренных ситуаций, а значит, пассажирам стоит быть максимально сконцентрированными. — Когда пассажир отвлекается, он может прослушать важную информацию, которую дает бортпроводник.

В каких случаях самолет может подождать пассажира? — Пассажира не ждут, но пассажир может опоздать и в некоторых случаях мы его «подбираем», — объясняют в «Белавиа». — Когда он приезжает за полчаса до вылета, очередей нет, и мы видим, что пассажир может успеть до вылета пройти регистрацию, секьюрити, паспортный контроль — мы его принимаем. Но если пассажир приезжает в аэропорт за две минуты до вылета — из-за него самолет с доброй сотней человек задерживать не будут.

Фото: Александр Васюкович, TUT.BY А вот транзитников, случается, ждут. — Если рейс, который «подвозит» транзитников на наш самолет, опаздывает и прибывает чуть позже расписания, мы иногда идем навстречу и делаем небольшую задержку вылета, чтобы забрать пассажиров. Каждую ситуацию оперативно рассматривают индивидуально. Решение «ждать или нет» принимается в интересах большинства пассажиров как прибывающего, так и вылетающего рейсов, добавляют в авиакомпании.

Если вылет задерживается, должны ли пассажиров покормить в аэропорту? Если рейс задерживается на два часа, «Белавиа» предлагает пассажирам напитки и бесплатный звонок домой, близким. Авиационные правила по поводу звонка уточняют: можно рассчитывать на телефонный звонок до двух минут или одно сообщение по электронной почте. При задержке рейса свыше трех часов задержки пассажирам предлагают бутерброды, а также чай, кофе. При задержке свыше шести часов — горячее питание, свыше восьми — гостиницу.

Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY Кроме того, по авиационным правилам, пассажирам с детьми до семи лет нужно предоставить комнату матери и ребенка. Все эти услуги, в том числе хранение багажа и доставка транспортом от аэропорта до гостиницы и обратно, бесплатны. У кого их требовать? В зоне доступности пассажиров во время задержки рейса находится представитель авиакомпании или кто-то из работников аэропорта. Но вот на всякий случай контакты представительств «Белавиа» в разных странах .

Можно ли попросить в самолете вегетарианское блюдо и лишнюю порцию еды? Вегетарианское — можно. Попросить об этом стоит при покупке билета в кассе или специально позвонив в колл-центр накануне рейса. А вот с дополнительной порцией сложнее. Питание на борт берут из расчета числа пассажиров и членов экипажа. Если один пассажир проголодался и хочет съесть две порции, вариант один — только если другой пассажир от своей порции отказался. Случается, что по собственной инициативе бортпроводники отдают пассажирам свои порции. Пожалуй, такой добротой злоупотреблять не стоит.

Фото: Александр Васюкович, TUT.BY Напитки тоже грузят на борт по норме, в зависимости от числа пассажиров. Но на практике, утверждают в «Белавиа», проблем с питьем не возникает. Если такая возможность есть, проводник нальет вам вторую чашку кофе или воды. Алкоголь на борту «Белавиа» употреблять запрещено. Если вы выпили спиртное — бортпроводники сделают вам замечание, а если не слушаете и шумите — могут по прилету на место и милиции передать — за нарушение правил воздушных перевозок.

С какого возраста ребенка возьмут в полет без родителей? И можно ли присмотр за ним поручить кому-то из авиакомпании? Да, летать в одиночку, без родителей, детям можно. Причем довольно с раннего возраста. В самолетах «Белавиа» дети без сопровождения родителя могут летать с 6 лет (а в авиационных правилах и вовсе сказано про 5 лет). Правда, пассажира с 6 до 12 лет нужно оформить как несопровождаемого ребенка, а эта услуга платная. Детей с 12 до 16 лет можно оформлять как несопровождаемых по усмотрению родителей. О том, что на рейсе будет несопровождаемый ребенок, надо сказать кассиру, покупая билет, в системе бронирования об этом сделают пометку. Онлайн эта услуга не оформляется, но о ней можно заявить и через колл-центр и уже в аэропорту на регистрации. Дежурный авиакомпании сопроводит ребенка по аэропорту, потом передаст бортпроводникам, а по прилету еще раз поможет пройти все необходимые в аэропорту.

Сколько положено багажа на ребенка и где в самолете поменять подгузники? На детей до двух лет вы имеете право взять на рейс до 10 килограммов бесплатного багажа, на детей постарше норма такая же, как у взрослых, — 20 килограммов. Кроме того, детская колыбелька, детская складная коляска, детское питание входят в перечень предметов, которые можно нести на борт с собой, сверх стандартной ручной клади. Вот этот перечень . К слову, детское питание сейчас на рейсах «Белавиа» предусмотрено для маленьких пассажиров. Это грузят на борт вместе со «взрослой» едой.

Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY В советские годы в некоторых самолетах были специальные подвесные люльки для младенцев. Сейчас они не предусмотрены. Билет для малышей до двух лет сильно дешевле: так, с них не взимают таксы аэропорта, а сам билет обойдется примерно в 10% стоимости от стоимости взрослого. Ребенка по такому билету нужно держать на руках. Если родители хотят, чтобы малыш до двух лет занимал отдельное кресло в самолете, они могут оформить для него авиабилет по тарифу, предусмотренному для детей от 2 до 11 лет. На вопрос пассажиров о том, где же в самолете можно поменять подгузники малышу, «Белавиа» ожидаемо отвечает: в туалетной комнате. — Некоторые пытаются делать это прямо в салоне на сиденьях, но так поступать нельзя, — объясняют в «Белавиа» Из санитарных соображений не пустят менять подгузники и на кухню.

Можно взять собаку в салон? Говорят, в багажном отделении страшный холод и там животное может замерзнуть! По правилам «Белавиа», животных до пяти килограммов можно проносить с собой в салон — при условии, что они в специальной переноске. При себе надо иметь необходимые ветеринарные документы, о которых подробно сказано на сайте авиакомпании. Почему именно пять кило? — Клетка должна поместиться под ногами, под креслом, она не должна мешать проходу пассажиров, — объясняют в «Белавиа». — А если клетка такая же по размеру, а пес внутри — тяжеловат, и весит, скажем, шесть кило? — Вообще правилами предусмотрено пять, но есть у вас будет небольшое превышение, не думаем, что кто-то жестко поставит вопрос, чтобы питомец не полетел, — отмечают в авиакомпании. — Это оценят на регистрации на рейс. Крупных животных оформляют лететь в багажном отделении самолета. — Они летят в специальном отсеке, он герметичный и отапливаемый, отрицательной температуры там нет, так что никто не замерзает, кислород поступает. Животных перевозим — проблем с ними нет, — отвечают в авиакомпании. В Минск летают авиакомпании, у которых норма веса для животного в салоне больше.

Мой багаж потеряли. Что делать? Если вы летели «Белавиа» и это произошло в Минске, пассажирам советуют, не выходя из зоны прилета, обращаться к сотруднику службы розыска багажа авиакомпании. Если в других аэропортах — обращайтесь к специалистам в зоне прилета. Они составят акт о неисправности при перевозке багажа. По закону у белорусских перевозчиков немало времени на поиск потерянного багажа — 21 день. После этого пассажир вправе предъявить претензию на возмещение материального ущерба. На сайте «Белавиа» информации о потерянном багаже не много. Из полезного — руководство по поиску багажа в системе World Tracer. — По Беларуси мы сами доставляем найденный багаж, по адресу, который оставит пассажир, это бесплатно. По заграничным городам — сложнее, зависит от города, — отмечают в «Белавиа». Если поврежден багаж гражданина Беларуси, который живет здесь, по указу президента № 530 «Белавиа» направляет документы в страховую компанию. Если пассажир прилетел в зарубежный аэропорт, то он вправе отправлять документы напрямую перевозчику.

Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Sumsung Galaxy, сегвеи и коптеры — как их перевозить? Достаточно долго конкретную модель смартфонов — Sumsung Galaxy Note 7 — запрещали брать с собой в самолет из-за случаев самовозгорания . Теперь в «Белавиа» говорят: все ограничения по телефону сняты. Так что на рейсы с этим телефоном уже пропускают. А вот коптер или сегвей из-за чрезвычайно емкой батареи нельзя взять с собой ни в ручную кладь, ни в багаж. Как же быть? В авиакомпании отмечают, что можно сдать его на тот же самолет как груз. Для этого нужно обратиться в отдел грузовых перевозок авиакомпании. Там расскажут о правилах и о стоимости перевозки опасного груза. Кстати, в багаж запрещено сдавать электронные сигареты, так как они могут самозадымляться. Но в ручную кладь их можно взять.