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В Гомеле 15 июля будет закрыто движение транспорта на автодороге "Восточный обход"
12.07.2017 17:16 — Новости Общества | Tut.by
15 июля с 14.00 до 18.00 будет закрыто движение транспорта на автодороге «Восточный обход Гомеля» (на участке от автозаправочной станции №20 до пересечения с улицей Головацкого).
На период закрытия движения автобусные маршруты №27 «Вокзал – Микрорайон «Кленковский» будут направлены по улицам: Свиридова, Огоренко, Мазурова и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях.
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На период закрытия движения автобусные маршруты №27 "Вокзал - Микрорайон "Кленковский" будут направлены по улицам: Свиридова, Огоренко, Мазурова и далее по маршруту...
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