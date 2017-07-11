15 июля с 14.00 до 18.00 будет закрыто движение транспорта на автодороге «Восточный обход Гомеля» (на участке от автозаправочной станции №20 до пересечения с улицей Головацкого).

На период закрытия движения автобусные маршруты №27 «Вокзал – Микрорайон «Кленковский» будут направлены по улицам: Свиридова, Огоренко, Мазурова и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях.