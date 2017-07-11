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Пропавшая в Гродно 13-летняя девочка найдена: она 3 дня просто гуляла

12.07.2017 17:54 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 12 июл – Sputnik. Сотрудники милиции нашли в Гродно пропавшую 13-летнюю девочку, сообщили Sputnik в среду в УВД Гродненского облисполкома.

Пропавшая в Гродно 13-летняя девочка найдена: она 3 дня просто гуляла
© Sputnik / Виктор Толочко
Милиция в Гродно третий день ищет пропавшую 13-летнюю девочку

Ребенок исчез 8 июля после фестиваля красок, который проходил в парке Жилибера в областном центре. Как ранее сообщили в милиции, причиной ухода девочки из дома, возможно, стал запрет родителей встречаться с молодым человеком из неблагополучной семьи. Пропавшую три дня разыскивали родственники и сотрудники милиции.

"При очередной отработке правоохранителями совместно с родственниками возможных мест, где могла находиться девочка, все закончилось благополучно: в районе транспортной развязки возле областной филармонии она была найдена", – сказали в УВД.

Там также сообщили, что девочка правоохранителям пояснила – она все это время просто гуляла по городу.

По информации управления, с подростком все в порядке, девочку сотрудники милиции передали родным. 

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Ушедшего из дома ребенка обнаружили возле транспортной развязки возле областной филармонии.

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