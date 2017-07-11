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"Тюрьма для меня - огромное испытание". Прокурор попросил приговорить экс-мэра Бобруйска к 8 годам

12.07.2017 18:10 — Новости Общества | Tut.by  
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Прокурор попросил приговорить бывшего мэра Бобруйска Андрея Коваленко, которого обвиняют в получении взяток, к 8 годам лишения свободы. Отца и сына Ахундовых, которые, по версии обвинения, выступали посредниками при передаче денег, — к 3,6 года.


Фото: Александр Чугуев, TUT.BY

В среду, 12 июля, гособвинитель Константин Левицкий потребовал лишить бывшего мэра Андрея Коваленко свободы на 8 лет с конфискацией имущества и без права занимать руководящие должности в течение 5 лет после отбывания наказания. Для Эльшада и Артура Ахундовых он потребовал по 3,6 года лишения свободы. Предполагается, что все обвиняемые будут отбывать наказание в колонии усиленного режима.

Комментируя свое решение, Константин Левицкий отметил, что и Андрей Коваленко, и Ахундовы подписали досудебное соглашение о сотрудничестве со следственными органами, поэтому мера наказания у них не может превышать половины максимального срока. В случае с Андреем Коваленко она составляет 15 лет.

— Гособвинение потребовало 8 лет, и с учетом того, что подсудимый раскаялся, а также беря во внимание его положительные характеристики, эта мера пресечения является оправданной, — подчеркнул Константин Левицкий.

Адвокат Андрея Коваленко также сделала упор на то, что ее подзащитный зарекомендовал себя прекрасным руководителем и разумным хозяйственником. Она настояла на том, чтобы снять обвинения по 4 эпизодам, отметив, что они основаны лишь на показаниях Ахундовых. Кроме этого, защитник бывшего бобруйского мэра потребовала изъять из обвинения 4,5 тысячи долларов США — сумму, которую, по ее словам, Андрей Коваленко не брал. По шести эпизодам экс-мэр Бобруйска признал свою вину, однако с оговоркой, что размеры взяток, указанных Ахундовыми и свидетелями, не соответствуют действительности. Разницу в деньгах, по словам адвоката Коваленко, присвоили себе «третьи люди».

В своем последнем слове Андрей Коваленко заявил, что раскаивается в содеянном и проклинает тот день, когда познакомился с Эльшадом Ахундовым. Именно его он считает виновником всех своих бед и утверждает, что поддался на искушение.

— Для меня тюрьма — огромное физическое и психологическое испытание, — признался подсудимый, добавив, что его взятие под стражу отразилось на всей семье. В частности, во время следствия скончалась его мать, на лечение которой и была израсходована часть полученных взяток.

 
 
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Прокурор попросил приговорить бывшего мэра Бобруйска Андрея Коваленко, которого обвиняют в получении взяток, к 8 годам лишения свободы. Отца и сына Ахундовых,...

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