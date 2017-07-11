Бил ногами, пряжкой ремня. В Могилеве будут судить сожителя матери убитой им 4-летней девочки

В Могилеве будут судить 27-летнего жителя Могилевского района. Мужчину обвиняют в умышленном убийстве 4-летней девочки — дочери его сожительницы. Он избил малышку, пока ее мать была на работе, и оставил ее одну на всю ночь в доме. Девочка умерла в больнице.



Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

Вечером 30 марта в деревне Амховая-1 Могилевского района девочка осталась дома с мужчиной. По словам обвиняемого, малышка его не слушалась. Поэтому он ее наказал и ушел — по его словам, на работу. Ребенок всю ночь был один. Утром мужчина вернулся и обнаружил девочку без сознания, вызвал скорую помощь.

— Обвиняемый был пьян. Он сознавал, что причиняет потерпевшей особые страдания и мучения, и желая этого, а также наступления ее смерти, подверг ее избиению, — сказала старший прокурор отдела прокуратуры области Елена Лосева.

По материалам дела, мужчина бил девочку руками, ногами, обутыми в комнатные тапки, ремнем с металлической пряжкой и другим неустановленным предметом по различным частям тела. Девочка неоднократно падала на пол, но мужчина хватал и удерживал ее за руки, сдавливая и сжимая их при этом пальцами.

Специалисты считают, что ребенок получил не менее 50 ударов, в том числе не менее 13 из них — в голову.

С тяжелыми травмами ребенка доставили в реанимацию областной детской больницы. Девочке сделали трепанацию черепа, однако спасти ее жизнь врачам не удалось.

Действия обвиняемого квалифицировали как убийство заведомо малолетнего лица, находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью. За это ему может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 25 лет, или пожизненное заключение, или смертная казнь.