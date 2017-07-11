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"Килограмм пять весит". Возле отеля у цирка парень выловил из Свислочи метровую щуку

12.07.2017 18:26 — Новости Общества | Tut.by  
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В понедельник минчанин Андрей Анпилов словил в Свислочи в парке Горького щуку длиной 90 сантиметров и весом 5 кило. Об этом пишет ресурс Animal.by.


Фото со страницы Андрея Анпилова во «Вконтакте»

Около восьми вечера 10 июля прохожие наблюдали, как парень около 20 минут пытается вытянуть из Свислочи в парке Горького рыбу. В итоге, рыбак поймал возле отеля у цирка почти метровую щуку.

Этого парня зовут Андрей Анпилов. Он рыбак с 10-летним стажем. Участвует в разных соревнованиях по рыбной ловле. Говорит, что в тот день пришел половить обычных окуней и на что-то больше не рассчитывал.

— Так что снасть у меня была с собой соответствующая. То, что клюнула такая большая щука — это, конечно, неожиданность








Парень рассказывает, что он слышал о поимке и более крупных рыб в Свислочи, но сам ловил весом не более 1,5 килограмма.

— Спасибо моему другу Григорию за то, что подстраховал и помог вытащить рыбу на берег. Один я бы вряд ли смог ее одолеть. Поначалу я вообще не понял, что это такая серьезная рыба клюнула, а вот когда разобрался — пошёл азарт. Адреналина получил через край. По ощущениям, она килограмм пять весит — весов-то я не захватил.

Ребята измеряли длину рыбы, которая оказалась 90 сантиметров, и отпустили. Андрей говорит, что почти всегда так делает.

— Считаю, что это, во-первых, позволяет сохранить рыбные ресурсы наших вод, а во-вторых, получить настоящее удовлетворение от рыбалки.

 
 
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