Восточная филология почти на 800 рублей дороже русской. Вузы озвучили новые цены на обучение

Белорусские вузы озвучили цены на 2017/2018 учебный год. Самое дорогое дневное обучение в БГУ на некоторых специальностях юридического факультета и факультета международных отношений — 2851 рубль.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Самыми дорогими в БГУ специальностями для первокурсников, которые поступят на платное, в новом учебном году будут правоведение, экономическое право (юридический факультет) и международное право (факультет международных отношений). Год обучения здесь будет стоить 2851 рубль. Для сравнения: в прошлом году максимальная плата на этих факультетах была 2616 рублей, то есть подорожание составило 235 рублей.

Дизайн (направление — коммуникативный дизайн) на факультете социокультурных коммуникаций) и восточная филология (филологический факультет) в БГУ с нового учебного года для первокурсников-платников будут стоить 2814 рублей. Для сравнения: русская и белорусская филология обходятся в 2039 рублей в год, почти на 800 рублей дешевле.

Недешево стоит и журналистское образование. Международная и аудиовизуальная журналистика для первокурсников-платников с нового учебного года — 2708 рублей. В прошлом году в Институте журналистики БГУ обучение на первом курсе на дневном стоило максимум 2484 рубля.

Подорожало обучение и в Минском лингвистическом университете. С сентября платники на первом курсе на дневном будут отдавать 2210 рублей в год. Их предшественники в прошлом году платили 2018 рублей.

В БГУИРе образование на дневном с нового учебного года будет стоить:

на факультете компьютерного проектирования (ФКП), факультете радиотехники и электроники (ФРЭ), факультете телекоммуникаций (ФТК) — 2255 руб.;

на факультете информационных технологий и управления (ФИТУ), инженерно-экономическом факультете (ИЭФ) — 2530 руб.;

на факультете компьютерных систем и сетей (ФКСиС) — 2750 руб.

В прошлом учебном году первокурсники БГУИРа, не поступившие на бюджет, платили в 2050-2500 рублей.

А вот БГЭУ оставил стоимость обучения прошлогодней — 2022-2062 рубля на дневном для первокурсников. В этом учебном году она меняться не будет.