К шести годам колонии строгого режима приговорен бобруйчанин, натравивший на людей немецкую овчарку

Вступил в силу приговор суда Бобруйского района и Бобруйска в отношении ранее неоднократно судимого 34-летнего местного жителя за особо злостное хулиганство.

Как сообщила БелаПАН старший прокурор отдела прокуратуры Могилевской области Елена Сафонова, преступление было совершено 21 декабря 2016 года.

По словам представителя прокуратуры, обвиняемый, «будучи в состоянии алкогольного опьянения, действуя из хулиганских побуждений, грубо нарушая общественный порядок и выражая явное неуважение к обществу, беспричинно, желая продемонстрировать способность к бесчинству, самоутвердиться при помощи демонстрации жестокости, причиняя существенный вред общественному порядку, здоровью личности, законным правам и интересам человека, в присутствии посторонних лиц» напал на мужчину, избил его, двух находившихся вместе с потерпевшим девушек и натравил на них свою немецкую овчарку.

Двое из троих потерпевших были покусаны.

Как отмечают в прокуратуре, немецкая овчарка включена в перечень потенциально опасных собак, утвержденный постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси № 40 от 2 декабря 2001 года «О некоторых вопросах разведения, содержания, ввоза в Республику Беларусь, а также обучения владельцев потенциально опасных пород собак».

Обвиняемый свою вину на судебном следствии сначала не признал, но после оглашенных в судебном заседании показаний, данных им в ходе предварительного расследования, показал суду, что признает вину полностью. Однако суд, учитывая личность обвиняемого и обстоятельства данного дела, назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях строгого режима, также взыскал с обвиняемого в пользу потерпевшего 500 рублей в качестве компенсации морального вреда.