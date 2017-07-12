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Бывший президент Бразилии да Силва получил 9,5 лет тюрьмы
12.07.2017 21:03 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 июл – Sputnik. Бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лулу да Силва был приговорен в среду к 9,5 годам лишения свободы – суд признал его виновным в совершении коррупционных преступлений.
© REUTERS Ueslei Marcelino
Против экс-президента страны было выдвинуто пять обвинений в коррупции.
В мае текущего года появились сведения об усадьбе, находящейся в штате Сан-Паулу, которая, предположительно, принадлежит да Силве и построена на средства бюджета.
Кроме того, ранее экс-президента подозревали в причастности к махинациям в нефтяной компании Petrobras: несколько ее функционеров подписывали договоры, получая за это трехпроцентные комиссионные от суммы контракта – данные средства впоследствии были использованы для дачи взяток политикам и должностным лицам.
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Против экс-президента страны было выдвинуто пять обвинений в коррупции.
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