Бывший президент Бразилии да Силва получил 9,5 лет тюрьмы

МИНСК, 12 июл – Sputnik. Бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лулу да Силва был приговорен в среду к 9,5 годам лишения свободы – суд признал его виновным в совершении коррупционных преступлений.



© REUTERS Ueslei Marcelino Президента Дилму Роуссефф отстранили от власти в Бразилии

Против экс-президента страны было выдвинуто пять обвинений в коррупции.

В мае текущего года появились сведения об усадьбе, находящейся в штате Сан-Паулу, которая, предположительно, принадлежит да Силве и построена на средства бюджета.

Кроме того, ранее экс-президента подозревали в причастности к махинациям в нефтяной компании Petrobras: несколько ее функционеров подписывали договоры, получая за это трехпроцентные комиссионные от суммы контракта – данные средства впоследствии были использованы для дачи взяток политикам и должностным лицам.