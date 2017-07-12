Доброе утро!

Что-то лето не задалось совсем: сегодня снова грозы, град и сильные ливни . Одевайтесь по погоде, не забывайте зонты и берегите себя: на днях непогода натворила немало бед в стране.





ВАЖНОЕ

Александр Лукашенко рассказал о своих взглядах на будущее Союзного государства. По его словам, «слишком оптимистичным сегодня быть оснований нет», но «процесс пошел и остановить его будет практически невозможно». Что будет с союзом, когда «после нас — меня, Путина — придут другие люди», — читайте здесь .

Указ «О пенсионном обеспечении отдельных категорий граждан», принятый 29 июня, не изменил «пенсионную ловушку» для многодетных, хотя многие на это рассчитывали. В Минтруда объяснили, почему .

Вузы озвучили цены на новый учебный год. Самое дорогое дневное обучение в БГУ на некоторых специальностях юридического факультета и факультета международных отношений. Сколько стоит стать дипломированным специалистом — рассказываем здесь . Кстати, вчера начали принимать документы. С чем идти в приемную комиссию, где в прошлом году был низкий балл и какие оценки считаются удовлетворительными — вот здесь . А мы пока сходили подали документы с абитуриенткой, у которой самый высокий балл ЦТ — выпускница Лицея БГУ Аня Скрипская набрала 399 баллов: 100 по химии и по биологии, 99 по русскому и 100 — аттестат.





В палату представителей Конгресса США внесен вопрос об импичменте Трампа — за создание препятствий правосудию в ходе расследования приписываемых ему и членам его предвыборной кампании связей с Россией. Будем следить, чем закончится.

БАТЭ сыграл в первом матче квалификации Лиги чемпионов — и, к сожалению, не смог обыграть чемпиона Армении. Сегодня будем освещать участие белорусских клубов в Лиге Европы — оставайтесь с нами.

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Ох, похоже, кого-то накажут. Кирилл Рудый пожаловался рассказал президенту, как белорусские таможенники встретили главу китайской корпорации : «40 минут потрошили вещи, пересчитывали каждую купюру в кошельке, перепроверяли все файлы в ее личном компьютере… И это через вип-канал». «Вот эти факты… это вообще…» — согласился Александр Лукашенко.

Суд закончил рассматривать дело погибшей «на картошке» школьницы: учителей признали виновными, но оставили их на свободе.

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