Александр Лукашенко рассказал о своих взглядах на будущее Союзного государства. По его словам, «слишком оптимистичным сегодня быть оснований нет», но «процесс пошел и остановить его будет практически невозможно». Что будет с союзом, когда «после нас — меня, Путина — придут другие люди», — читайте здесь.
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Вузы озвучили цены на новый учебный год. Самое дорогое дневное обучение в БГУ на некоторых специальностях юридического факультета и факультета международных отношений. Сколько стоит стать дипломированным специалистом — рассказываем здесь. Кстати, вчера начали принимать документы. С чем идти в приемную комиссию, где в прошлом году был низкий балл и какие оценки считаются удовлетворительными — вот здесь. А мы пока сходили подали документы с абитуриенткой, у которой самый высокий балл ЦТ — выпускница Лицея БГУ Аня Скрипская набрала 399 баллов: 100 по химии и по биологии, 99 по русскому и 100 — аттестат.
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