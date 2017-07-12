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Жизнь "после Лукашенко", жалоба на таможню, ЗОЖ Япринцева и гигантская щука - все за вчера

13.07.2017 07:30 — Новости Общества | Tut.by  
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Доброе утро!

Что-то лето не задалось совсем: сегодня снова грозы, град и сильные ливни. Одевайтесь по погоде, не забывайте зонты и берегите себя: на днях непогода натворила немало бед в стране.


ВАЖНОЕ

Александр Лукашенко рассказал о своих взглядах на будущее Союзного государства. По его словам, «слишком оптимистичным сегодня быть оснований нет», но «процесс пошел и остановить его будет практически невозможно». Что будет с союзом, когда «после нас — меня, Путина — придут другие люди», — читайте здесь.

Указ «О пенсионном обеспечении отдельных категорий граждан», принятый 29 июня, не изменил «пенсионную ловушку» для многодетных, хотя многие на это рассчитывали. В Минтруда объяснили, почему.

Вузы озвучили цены на новый учебный год. Самое дорогое дневное обучение в БГУ на некоторых специальностях юридического факультета и факультета международных отношений. Сколько стоит стать дипломированным специалистом — рассказываем здесь. Кстати, вчера начали принимать документы. С чем идти в приемную комиссию, где в прошлом году был низкий балл и какие оценки считаются удовлетворительными — вот здесь. А мы пока сходили подали документы с абитуриенткой, у которой самый высокий балл ЦТ — выпускница Лицея БГУ Аня Скрипская набрала 399 баллов: 100 по химии и по биологии, 99 по русскому и 100 — аттестат.


В палату представителей Конгресса США внесен вопрос об импичменте Трампа — за создание препятствий правосудию в ходе расследования приписываемых ему и членам его предвыборной кампании связей с Россией. Будем следить, чем закончится.

БАТЭ сыграл в первом матче квалификации Лиги чемпионов — и, к сожалению, не смог обыграть чемпиона Армении. Сегодня будем освещать участие белорусских клубов в Лиге Европы — оставайтесь с нами.

ПОПУЛЯРНОЕ

Ох, похоже, кого-то накажут. Кирилл Рудый пожаловался рассказал президенту, как белорусские таможенники встретили главу китайской корпорации: «40 минут потрошили вещи, пересчитывали каждую купюру в кошельке, перепроверяли все файлы в ее личном компьютере… И это через вип-канал». «Вот эти факты… это вообще…» — согласился Александр Лукашенко.

Суд закончил рассматривать дело погибшей «на картошке» школьницы: учителей признали виновными, но оставили их на свободе.

Представляете, в центре Минска (!) возле цирка (!!) парень выловил из Свислочи метровую (!!!) щуку. Что стало с невиданным трофеем — рассказываем и показываем здесь.


ЧТО ЕЩЕ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ

Впереди отпуск и перелет? Тогда этот текст для вас. Можно ли попросить место у окна или дополнительную порцию обеда? Подождет ли самолет, когда пассажир задерживается? Отвечаем на все вопросы тех, кто путешествует по воздуху.

Вы тоже думаете, что в нашей стране все многодетные семьи могут рассчитывать на поддержку государства при строительстве жилья? Мол, рождается третий ребенок — смело вступай в строительство, бери кредит, государство погасит часть долга? Но на практике все не так просто. Одна семья даже дошла до Верховного суда из-за того, что государство не хочет помогать.

Владимир Япринцев входил в двадцатку крупнейших бизнесменов страны. За перипетиями суда по его делу следила вся страна, удивляясь физической и моральной стойкости человека в крайне непростых обстоятельствах. О том, как держать в форме тело и мысли, Япринцев рассказал нам — а мы вам.


Через пару месяцев в Беларуси создадут черный список интернет-магазинов, который даст покупателям возможность проверить онлайн-площадку, прежде чем совершить покупку. А пока его нет, рассказываем об основных схемах обмана в интернете и что нужно делать, чтобы не попасться на удочку мошенников.

22 года назад, в августе 1995-го, в Москве должна была проходить телевизионная интеллектуальная игра «Брейн-ринг». У белорусской команды, которая прошла предварительный отбор, не было денег, чтобы добраться до столицы России. Но знатоков выручил молодой президент Лукашенко. Как — читайте здесь.

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Кстати. Сейчас в самом разгаре сезон свежих овощей, ягод и фруктов. Если собираетесь морозить на зиму — вот вам наш наиполезнейший обзор морозильных шкафов, которые помогут надолго сохранить летний урожай. Готовь, как говорится, сани…

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Сейчас рано утром в вашем ящике — все самые важные и интересные новости, специально отобранные редактором.

 
Теги: Минск
 
 
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Доброе утро! Что-то лето не задалось совсем: сегодня снова грозы, град и сильные ливни. Одевайтесь по погоде, не забывайте зонты и берегите себя.

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