Возле Витебской ГЭС почти на 2 года запретили любительское рыболовство

Запрет на любительское рыболовство установлен на участке реки Западная Двина. Это предусмотрено постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси № 22 от 22 июня 2017 года.

В документе говорится, что любительское рыболовство запрещено на участке Западной Двины — от плотины Витебской гидроэлектростанции на расстоянии 800 метров вниз по течению до места впадения реки Лужеснянка. Запрет действует до 9 апреля 2019 года. Постановление вступило в силу после его официального опубликования.

Запрет ввели для того, чтобы сохранить аборигенные виды рыб, которые в значительном количестве скапливаются перед плотиной Витебской ГЭС и активно изымаются рыбаками, пояснили в Государственной инспекции охраны животного и растительного мира.