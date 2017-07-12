ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Возле Витебской ГЭС почти на 2 года запретили любительское рыболовство

13.07.2017 07:53 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Запрет на любительское рыболовство установлен на участке реки Западная Двина. Это предусмотрено постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси № 22 от 22 июня 2017 года.

В документе говорится, что любительское рыболовство запрещено на участке Западной Двины — от плотины Витебской гидроэлектростанции на расстоянии 800 метров вниз по течению до места впадения реки Лужеснянка. Запрет действует до 9 апреля 2019 года. Постановление вступило в силу после его официального опубликования.

Запрет ввели для того, чтобы сохранить аборигенные виды рыб, которые в значительном количестве скапливаются перед плотиной Витебской ГЭС и активно изымаются рыбаками, пояснили в Государственной инспекции охраны животного и растительного мира.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Запрет ввели для того, чтобы сохранить аборигенные виды рыб, которые в значительном количестве скапливаются перед плотиной Витебской ГЭС

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Жизнь "после Лукашенко", жалоба на таможню, ЗОЖ Япринцева и гигантская щука - все за вчера
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика