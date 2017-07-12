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В парке имени Фрунзе открыли обновленный светодинамический фонтан

13.07.2017 08:15 — Новости Общества | Tut.by  
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Фонтан в парке имени Фрунзе преобразился до неузнаваемости. Его реконструкцией полтора месяца занимались работники ООО «ПлиссаСтрой». Начинали с нуля: пришлось прокладывать новые водопроводные и канализационные сети, тянуть 600 метров кабеля, укладывать плитку, делать подпорные стены.


12 июля работники минской фирмы «Акватехномед» установили оборудование, изготовленное специально для этого объекта, и запустили светодинамический фонтан в тестовом режиме.

Это уже тринадцатый фонтан этого предприятия в Витебске. Он состоит из трех чаш (самая большая в диаметре 10 метров), из которых переливается в виде каскада вода. Фото фонтана направят в Мадрид для участия в ежегодном конкурсе на титул лучшего фонтана в Европе.

Главный инженер генподрядной организации Владимир Лазарев сообщил, что реконструкция парка продолжится. Здесь установят гранитные плиты на подпорных стенах, отремонтируют лестницы, появится освещение.

 
Теги: Витебск
 
 
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Фото витебского фонтана направят в Мадрид для участия в ежегодном конкурсе на титул лучшего фонтана в Европе.

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