В парке имени Фрунзе открыли обновленный светодинамический фонтан

Фонтан в парке имени Фрунзе преобразился до неузнаваемости. Его реконструкцией полтора месяца занимались работники ООО «ПлиссаСтрой». Начинали с нуля: пришлось прокладывать новые водопроводные и канализационные сети, тянуть 600 метров кабеля, укладывать плитку, делать подпорные стены.





12 июля работники минской фирмы «Акватехномед» установили оборудование, изготовленное специально для этого объекта, и запустили светодинамический фонтан в тестовом режиме.

Это уже тринадцатый фонтан этого предприятия в Витебске. Он состоит из трех чаш (самая большая в диаметре 10 метров), из которых переливается в виде каскада вода. Фото фонтана направят в Мадрид для участия в ежегодном конкурсе на титул лучшего фонтана в Европе.

Главный инженер генподрядной организации Владимир Лазарев сообщил, что реконструкция парка продолжится. Здесь установят гранитные плиты на подпорных стенах, отремонтируют лестницы, появится освещение.