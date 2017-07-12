Скончалась исполнительница песни про черного кота Тамара Миансарова

МИНСК, 13 июл — Sputnik. Легендарная советская исполнительница Тамара Миансарова скончалась в Москве на 87-м году жизни, сообщает РИА Новости .

Муж певицы Марк Фельдман рассказал, что Миансарова скончалась в среду поздно вечером в Первой градской больнице. По его словам, 6 июля ее госпитализировали с воспалением легких.

Народная артистка России Тамара Миансарова родилась 5 марта 1931 года в городе Зиновьевске Украинской ССР. Ее отец Григорий Ремнев был артистом Одесского музыкального театра драмы и комедии, а мать — Анастасия Алексеева — певица, работала в Минском оперном театре.



© Sputnik Дмитрий Донской Советская певица Тамара Григорьевна Миансарова выступает на концерте

Интересно, что первое музыкальное образование Тамара Миансарова получила в музыкальной школе при Минской консерватории, которую окончила в 1951 году. Затем переехала в Москву и училась в Московской консерватории.

Артистка была замужем четыре раза. Первый раз вышла замуж за друга детства Эдуарда Миансарова. В этом браке родился сын Андрей, музыкант, аранжировщик. Миансарова была замужем за композитором Леонидом Гариным. Третий муж — Игорь Хлебников, звукорежиссер, бывший директор коллектива певицы. От этого брака родилась дочь Екатерина, поэтесса. Более 35 лет Тамара Миансарова была замужем за скрипачом Марком Фельдманом.



© Sputnik Дмитрий Коробейников Певицы Наталья Подольская и Тамара Миансарова (справа)

В ее репертуаре были самые различные песни: от героических музыкальных баллад до шуточной песни, самой известной из который стала, конечно же, песня "Черный кот". Среди других шлягеров Миансаровой — "Летка Енка", "Топ-топ, топает малыш", "Бабушка, научи танцевать чарльстон", "Давай никогда не ссориться" и многие другие.