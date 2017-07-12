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Скончалась исполнительница песни про черного кота Тамара Миансарова

13.07.2017 08:45 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 13 июл — Sputnik. Легендарная советская исполнительница Тамара Миансарова скончалась в Москве на 87-м году жизни, сообщает РИА Новости.

Муж певицы Марк Фельдман рассказал, что Миансарова скончалась в среду поздно вечером в Первой градской больнице. По его словам, 6 июля ее госпитализировали с воспалением легких.

Народная артистка России Тамара Миансарова родилась 5 марта 1931 года в городе Зиновьевске Украинской ССР. Ее отец Григорий Ремнев был артистом Одесского музыкального театра драмы и комедии, а мать — Анастасия Алексеева — певица, работала в Минском оперном театре.

Скончалась исполнительница песни про черного кота Тамара Миансарова
© Sputnik Дмитрий Донской
Советская певица Тамара Григорьевна Миансарова выступает на концерте

Интересно, что первое музыкальное образование Тамара Миансарова получила в музыкальной школе при Минской консерватории, которую окончила в 1951 году. Затем переехала в Москву и училась в Московской консерватории.

Артистка была замужем четыре раза. Первый раз вышла замуж за друга детства Эдуарда Миансарова. В этом браке родился сын Андрей, музыкант, аранжировщик. Миансарова была замужем за композитором Леонидом Гариным. Третий муж — Игорь Хлебников, звукорежиссер, бывший директор коллектива певицы. От этого брака родилась дочь Екатерина, поэтесса. Более 35 лет Тамара Миансарова была замужем за скрипачом Марком Фельдманом.

Скончалась исполнительница песни про черного кота Тамара Миансарова
© Sputnik Дмитрий Коробейников
Певицы Наталья Подольская и Тамара Миансарова (справа)

В ее репертуаре были самые различные песни: от героических музыкальных баллад до шуточной песни, самой известной из который стала, конечно же, песня "Черный кот". Среди других шлягеров Миансаровой — "Летка Енка", "Топ-топ, топает малыш", "Бабушка, научи танцевать чарльстон", "Давай никогда не ссориться" и многие другие.

 
Теги: Минск
 
 
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Среди других шлягеров Миансаровой - "Летка Енка", "Топ-топ, топает малыш" и многие другие.

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