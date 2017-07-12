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Электроснабжение во всех деревнях Пинского района восстановлено

13.07.2017 09:15 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 13 июл — Sputnik. Энергетики полностью восстановили подачу электроэнергии во всех населенных пунктах Пинского района, которые пострадали из-за сильной грозы в минувший вторник.

Электроснабжение во всех деревнях Пинского района восстановлено
© Фото: МЧС Беларуси
Автомобиль провалился в дыру на дороге, которую размыло ливнем

По территории республики поздним вечером 11 июля прошел обширный грозовой фронт, в течение суток энергоснабжение временно отсутствовало в более чем 330 населенных пунктах. По состоянию на 15:00 среды еще семь населенных пунктов Пинского района оставались без света.

"По состоянию на 19:00 завершено восстановление электроснабжения последнего населенного пункта в Пинском районе, пострадавшего из-за непогоды", — сообщили Sputnik в ГПО "Белэнерго".

Там отметили, что на четверг белорусские синоптики также прогнозировали ливни и грозы. В связи с этим на текущие сутки для персонала диспетчерских служб и электросетевых филиалов введен режим повышенной готовности к устранению возможных нарушений электроснабжения потребителей.

Как ранее сообщал Sputnik, по прогнозам Белгидромета в четверг на территории Беларуси также прогнозируются дожди и грозы, которые будут сопровождаться сильным ветром. В связи с этим МЧС вновь объявлен оранжевый уровень опасности.

 
Теги: Минск
 
 
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Из-за плохого прогноза погоды диспетчерские службы и электросетевые предприятия находятся в повышенной готовности для устранения новых нарушений.

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