|
Электроснабжение во всех деревнях Пинского района восстановлено
13.07.2017 09:15 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 июл — Sputnik. Энергетики полностью восстановили подачу электроэнергии во всех населенных пунктах Пинского района, которые пострадали из-за сильной грозы в минувший вторник.
© Фото: МЧС Беларуси
По территории республики поздним вечером 11 июля прошел
"По состоянию на 19:00 завершено восстановление электроснабжения последнего населенного пункта в Пинском районе, пострадавшего из-за непогоды", — сообщили Sputnik в ГПО "Белэнерго".
Там отметили, что на четверг белорусские синоптики также прогнозировали ливни и грозы. В связи с этим на текущие сутки для персонала диспетчерских служб и электросетевых филиалов введен режим повышенной готовности к устранению возможных нарушений электроснабжения потребителей.
Как ранее сообщал Sputnik, по прогнозам Белгидромета в четверг на территории Беларуси также прогнозируются дожди и грозы, которые будут сопровождаться сильным ветром. В связи с этим МЧС вновь объявлен оранжевый уровень опасности.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Из-за плохого прогноза погоды диспетчерские службы и электросетевые предприятия находятся в повышенной готовности для устранения новых нарушений.
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии