Электроснабжение во всех деревнях Пинского района восстановлено

МИНСК, 13 июл — Sputnik. Энергетики полностью восстановили подачу электроэнергии во всех населенных пунктах Пинского района, которые пострадали из-за сильной грозы в минувший вторник.



© Фото: МЧС Беларуси Автомобиль провалился в дыру на дороге, которую размыло ливнем

По территории республики поздним вечером 11 июля прошел обширный грозовой фронт , в течение суток энергоснабжение временно отсутствовало в более чем 330 населенных пунктах. По состоянию на 15:00 среды еще семь населенных пунктов Пинского района оставались без света.

"По состоянию на 19:00 завершено восстановление электроснабжения последнего населенного пункта в Пинском районе, пострадавшего из-за непогоды", — сообщили Sputnik в ГПО "Белэнерго".

Там отметили, что на четверг белорусские синоптики также прогнозировали ливни и грозы. В связи с этим на текущие сутки для персонала диспетчерских служб и электросетевых филиалов введен режим повышенной готовности к устранению возможных нарушений электроснабжения потребителей.

Как ранее сообщал Sputnik, по прогнозам Белгидромета в четверг на территории Беларуси также прогнозируются дожди и грозы, которые будут сопровождаться сильным ветром. В связи с этим МЧС вновь объявлен оранжевый уровень опасности.