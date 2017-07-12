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Шуневич признал частую некомпетентность структур МВД
13.07.2017 09:46 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 июл – Sputnik. Министр внутренних дел Беларуси Игорь Шуневич в среду в правительстве провел прием граждан по личным вопросам, сообщили Sputnik в пресс-службе Совета министров.
© Sputnik / Виктор Толочко
Во время приема министр ответил на вопросы об ответственности должностных лиц за нарушения технологии при укладке асфальта, отселении жителей и сносе жилых домов, а также другие вопросы.
"Действительно, мы не всегда компетентны на уровне первой инстанции. На это есть много причин, в том числе профессиональная неготовность к решению очень сложных, застаревших вопросов", – заявил Шуневич по окончании приема.
Он также отметил, что такие личные приемы и общение с людьми для милиции всегда были лучшей формой получения какой-либо информации. "Без привлечения общественности, в частности добровольных народных дружин, сложно обеспечить правопорядок", – добавил глава МВД.
Министр признал, что в милиции встречаются случаи формализма в работе, но с такими проявлениями в органах стараются бороться.
Шуневич также констатировал, что граждане реже стали обращаться в МВД, в том числе по обоснованным вопросам. При этом в отдельных случаях проблемы, о которых говорят люди во время прямых линий, зачастую связаны с межличностными взаимоотношениями, поэтому милиции решить их достаточно сложно.
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Во время личного приема глава МВД разъяснял гражданам вопросы правомерности сноса жилья и отселения, условий отбывания наказаний, а также ответственности...
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