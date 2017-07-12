Шуневич признал частую некомпетентность структур МВД

МИНСК, 13 июл – Sputnik. Министр внутренних дел Беларуси Игорь Шуневич в среду в правительстве провел прием граждан по личным вопросам, сообщили Sputnik в пресс-службе Совета министров.



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Во время приема министр ответил на вопросы об ответственности должностных лиц за нарушения технологии при укладке асфальта, отселении жителей и сносе жилых домов, а также другие вопросы.

"Действительно, мы не всегда компетентны на уровне первой инстанции. На это есть много причин, в том числе профессиональная неготовность к решению очень сложных, застаревших вопросов", – заявил Шуневич по окончании приема.

Он также отметил, что такие личные приемы и общение с людьми для милиции всегда были лучшей формой получения какой-либо информации. "Без привлечения общественности, в частности добровольных народных дружин, сложно обеспечить правопорядок", – добавил глава МВД.

Министр признал, что в милиции встречаются случаи формализма в работе, но с такими проявлениями в органах стараются бороться.

Шуневич также констатировал, что граждане реже стали обращаться в МВД, в том числе по обоснованным вопросам. При этом в отдельных случаях проблемы, о которых говорят люди во время прямых линий, зачастую связаны с межличностными взаимоотношениями, поэтому милиции решить их достаточно сложно.

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