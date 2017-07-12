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ЧС природного характера из-за нашествия короеда объявлено в Гомельской области, вырубают деревья
13.07.2017 09:58 — Новости Общества | Tut.by
На территории Лельчицкого и Милошевичского лесхозов (Гомельская область) начата срочная вырубка деревьев, поврежденных короедом. Специалисты уже признали этот инцидент местной чрезвычайной ситуацией природного характера. Подробности
12 июля спасателям поступила информация, что в двух районах области работники лесхозов обнаружили засохшие сосновые посадки. Выяснилось, что причиной стало заражение леса насекомыми-вредителями (вершинный и шестизубчатый короеды).
В ходе детального обследования леса подсчитана площадь поражения: более 1500 га. Поврежденные участки имеются точечно на территории всего района.
— Силами Лельчицкого и Милошевичского лесных хозяйств, а также еще 8 лесхозов (всего 209 человек и 58 единиц техники) проводятся работы по вырубке и изоляции зараженных сосновых насаждений, — рассказали в МЧС.
Вчера днем прошло заседание районной комиссии по ЧС, где происходящее признали местной чрезвычайной ситуаций природного характера — «заражение лесов вредителями и болезнями, код ЧС — 21 005».
В ближайшее время вопрос заражения лесов в Гомельской области насекомыми-вредителями рассмотрят и на областной комиссии.
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В ходе детального обследования леса подсчитана площадь поражения: более 1500 га. Проводится срочная вырубка и изоляция зараженных участков.
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