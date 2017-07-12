Более 60% износа за полгода. Известная фирма построила каркасник, но жить в нем нельзя

Новенький одноэтажный деревянный каркасный дом в гродненском микрорайоне Заболоть, на первый взгляд, выглядит вполне комфортабельным: большие окна, терраса, оштукатуренные стены, но хозяева говорят, что жить в нем нельзя.





У Юрия и Александры четверо детей. Сейчас они, а младшему всего полтора года, живут у бабушки. Родители обитают в доме, лишь на выходные забирая ребят. Взрослые говорят, что боятся за их безопасность.

— Мы как многодетная семья получили участок в гродненском микрорайоне Заболоть. Решили строиться в компании «Зодчий». Чтобы начать строительство, продали квартиру, рассчитывая на то, что въедем в новое жилье через несколько месяцев. Дом нам сдали в ноябре 2016 года. Мы его приняли, потому что, на первый взгляд, все было хорошо, но потом начались проблемы, — говорит Александра.





Утром 11 июля около дома собралась целая делегация — хозяева, их родственники, адвокат и представители ООО «Компания Зодчий», которое и возводило дом.

— Что мы хотим? Чтобы нам поменяли дом, потому что в нем жить невозможно, — Юрий проводит экскурсию по комнатам и показывает трещины в стенах и полу. Деревянный потолок посередине гостиной прогнулся — это видно даже неспециалисту.

— Мы рассказали застройщику о наших проблемах, к нам приезжали несколько бригад специалистов, последний рабочий разобрал стену да так ее и оставил. Правда, нам привезли доски, чтобы поменять пол. Но сейчас они лежат во дворе, — говорит Юрий.

По словам хозяев, крыша дома протекает и «шумит», а зимой дом почему-то невозможно было прогреть — температура уверенно держалась на +18 °С.

— С января нам обещают всё исправить, но пока ничего не получается, — говорит Александра.





















Гродненцы обратились в ОАО «Гродножилстрой», специалисты которого обследовали строение и вынесли свое заключение, с которым семья отправилась в суд Ленинского района Гродно. Пока до судебных заседаний не дошло — проводятся досудебные разбирательства.

— В доме очень много дефектов, и это уже подтвердили специалисты, — говорит Юрий. — Согласно экспертизе, физический износ здания составляет более 60%, и это за полгода эксплуатации. При этом мы сами проводили отопление, то есть даже не прожили тут и шести месяцев.



Юрий показывает стену, которую разобрали, но не доделали. Фото: Игорь Ремзик, TUT.BY

Например, в доме отсутствуют вытяжные каналы кухни и санитарного узла, наблюдается «рассыхание» досок отделки, избыточной величины швы между досками, трещины, коробление досок. Эти дефекты приводят к нарушению микроклимата в доме. Александра рассказывает, что в ванной уже появился запах сырости и кое-где даже плесень.

Также у экспертов вызвала опасение крыша, которая при неблагоприятных погодных условиях может разрушиться. Оказалось, что на чердаке нет нормальной вентиляции: отсутствуют вентиляционные продухи, слуховые окна и вентиляционные каналы. Все это может привести к повышенной влажности в подкровельном пространстве, что даст коррозию и гниение конструкции.





Эксперты констатировали: из-за дефектов стен и перекрытий, а также недостаточного количества утеплителя в стенах в доме может быть холодно в отопительный период.

Согласно заключению, все дефекты дома появились из-за ошибок на стадии проектирования, некачественного выполнения работ, а также отклонения от проектной документации.

В ООО «Компания Зодчий» говорят, что дефекты могли возникнуть из-за неправильной эксплуатации жилища. Например, дом стоял полгода без внешней отделки.



Экспертам показалась ненадежной и конструкция фундамента





— Никто не отказывается от совершенных ошибок, и мы готовы все исправлять. Есть моменты, которые устранимы. Мы приехали сюда, чтобы выявить проблемы, составить дефектный акт. Есть результаты экспертизы, с которыми мы ознакомились в рамках судебного разбирательства. И ничего критичного там не нашли. А сейчас мы хотим сами также осмотреть дом, зафиксировать все претензии и после этого будем разбираться с этой ситуацией и решать, как дальше все делать. В 14-дневный срок мы должны будем дать ответ и устранить дефекты. Другое дело, что здесь вопрос затянулся, и это мы признаём. Но затянулся он по объективным причинам, и сказать, что здесь все плохо, однозначно нельзя. При этом говорить, что наша компания, которая строит большое количество домов, делает это плохо, нельзя. Это единичный случай, с которым мы будем разбираться и устранять допущенные дефекты, — рассказал ведущий специалист ООО «Компания Зодчий» Дмитрий Кончиц.

Кстати, с похожей ситуацией столкнулся и минчанин Сергей, который заказал у компании проект «Любава» в максимальной комплектации «Элит».