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Безвизового туриста из Индии 2,5 часа продержали в аэропорту. ГПК: Нужна распечатка обратного билета
13.07.2017 11:02 — Новости Общества | Tut.by
Гражданин Индии Нерайадж Нараян рассказал в своем блоге, как прилетал в Беларусь без визы. Мужчине пришлось прождать в аэропорту почти 2,5 часа — у него требовали распечатанную копию обратного электронного билета, хотя в правилах въезда требования о бумажной копии нет.
Число безвизовых туристов, приехавших в Беларусь с февраля,
С неожиданной трудностью столкнулся турист из Индии, который прилетел в Минск из Вильнюса 8 июля. О своем опыте мужчина рассказал в
У путешественника были при себе паспорт с шенгенской визой, страховка и обратный билет в электронном виде.
При прохождении пограничного контроля оказалось, что турист должен предъявить распечатку обратного билета, хотя в
Индиец попросил показать ему место, где он может распечатать билет. По словам путешественника, его в грубой форме попросили подождать в стороне.
Пограничники связались с представителями Белавиа, чтобы авиакомпания распечатала билет пассажира. Сотрудник пограничной службы также сообщил ему, что если распечатку получить не удастся, то придется вылететь обратно в Вильнюс.
Турист смог покинуть аэропорт только через два с половиной часа. Все это время он находился в транзитной зоне без возможности поесть или хотя бы выпить кофе.
— В перечне государств, граждане которых могут приезжать в Беларусь без визы, есть страны, помеченные звездочкой (в том числе Республика Индия). У туристов из этих стран должна быть действительная многократная шенгенская виза и виза страны ЕС, а также авиабилет, подтверждающий дату вылета из Национального аэропорта, — рассказал TUT.BY официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси Антон Бычковский
У пограничников нет возможности проверить подлинность билета, предъявленного в электронном виде. Поэтому, если распечатки у пассажира с собой нет, вопрос решается через представителя авиакомпании, доставившей туриста в Беларусь.
Долгое ожидание было связано с работой перевозчика, объяснили в Госпогранкомитете.
— В случае с гражданином Индии так и произошло. Представители авиакомпании Белавиа, в связи с оформлением на тот момент большого количества транзитных пассажиров, представили распечатанный билет при первой возможности, — добавил представитель Госпогранкомитета. — При изучении видеозаписей камер и мобильных видеорегистраторов установлено, что при общении с гражданином Индии сотрудники органов пограничной службы вели себя предельно вежливо и корректно.
О том, что электронного билета для въезда в Беларусь по указу № 8 гражданам Индии, Вьетнама, Китая и еще шести стран недостаточно, путешественников должны информировать авиакомпании, объяснили в Госпогранкомитете.
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Безвизового туриста из Индии 2,5 часа продержали в аэропорту. ГПК: Нужна распечатка обратного билета
Органы пограничной службы не могут проверить и идентифицировать действительность билета, предъявленного в электронном виде. Поэтому иностранцам лучше иметь при...
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