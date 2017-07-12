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В Брест приедет всемирно известный оратор Ник Вуйчич

13.07.2017 11:20 — Новости Общества | Tut.by  
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Проповедник и мотивационный оратор Ник Вуйчич, рожденный с редким наследственным заболеванием, приводящим к отсутствию конечностей, 15 сентября приедет в Брест. Об этом сообщила TUT.BY директор Брестской областной филармонии Татьяна Колтынаева.


Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Ник Вуйчич выступит в Ледовом Дворце. В ближайшее время билеты поступят в продажу. Их стоимость составит от 15 до 30 рублей. Инициатором приглашения известного проповедника выступила Церковь ЕХБ "Спасение", а идею поддержала Брестская областная филармония.

К слову, пока на официальном сайте Вуйчича в календаре мероприятий нет выступления в Бресте. Однако на 17 сентября у него уже запланирована поездка в Киев, где он встретиться с публикой на Крещатике.

"Дело не в деньгах, а в том, кто вы есть". Ник Вуйчич приехал в Минск

Ник появился на свет в Австралии. Единственным подобием конечности, оставленным ему болезнью, была стопа с двумя сросшимися пальцами. После операции по их разделению мальчик научился ходить, плавать, кататься на скейте, серфинговой доске, играть на компьютере и писать.

С 19 лет Ник стал писать книги, выступать с проповедями и на данный момент побывал более чем в сорока странах.

Сейчас Ник живет в Калифорнии, где вместе с женой Канаэ Мияхаре воспитывает двух здоровых сыновей.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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