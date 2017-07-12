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В Брест приедет всемирно известный оратор Ник Вуйчич
13.07.2017 11:20 — Новости Общества | Tut.by
Проповедник и мотивационный оратор
Ник Вуйчич выступит в Ледовом Дворце. В ближайшее время билеты поступят в продажу. Их стоимость составит от 15 до 30 рублей. Инициатором приглашения известного проповедника выступила Церковь ЕХБ "Спасение", а идею поддержала Брестская областная филармония.
К слову, пока на официальном сайте Вуйчича в календаре мероприятий нет выступления в Бресте. Однако на 17 сентября у него уже запланирована поездка в Киев, где он встретиться с публикой на Крещатике.
Ник появился на свет в Австралии. Единственным подобием конечности, оставленным ему болезнью, была стопа с двумя сросшимися пальцами. После операции по их разделению мальчик научился ходить, плавать, кататься на скейте, серфинговой доске, играть на компьютере и писать.
С 19 лет Ник стал писать книги, выступать с проповедями и на данный момент побывал более чем в сорока странах.
Сейчас Ник живет в Калифорнии, где вместе с женой Канаэ Мияхаре воспитывает двух здоровых сыновей.
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Стоимость билетов: от 15 до 30 рублей.
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