Сколько будет стоить обучение в крупнейших вузах Беларуси?

Белорусские высшие учебные заведения обнародовали информацию о стоимости обучения в новом учебном году.

Абсолютный максимум - 2 851 рубль за год на двух факультетах БГУ. Найти что-то ниже тысячи долларов за год в серьезных вузах сложно.

Год обучения на юридическом факультете БГУ по специальности «правоведение» и «экономическое право» будет стоить порядка 1400 долларов США в эквиваленте. На ФМО столько же стоит год обучения по международному праву, 2 814 рублей, что чуть дешевле, стоит год обучения на международных отношениях и лингвострановедении. На филологическом факультете и на факультете социокультурных коммуникаций цена за год обучения на первом курсе составит 2 039.

Чуть дешевле можно получить специальность «архитектор» в БНТУ, где год обучения обойдется в 2 797 рублей - это максимум для данного учебного заведения. В целом цены за первый год колеблются от 2 429 до 2 797 рублей.

Высокая цена и в одном из самых востребованных в последние годы БГУИР. наибольшая стоимость обучения здесь - на на факультете компьютерных систем и сетей (2 750 рублей). На факультете компьютерного проектирования и по специальности радиотехника и электроника, а также телекоммуникаций цена чуть ниже - 2 255 рублей, на факультете информационных технологий и управления и инженерно-экономическом - 2 530.

При этом стоить отметить, что в большинстве высших учебных заведений, опубликовавших цены на первый год обучения, стоимость изрядно выросла. В БГУ в среднем на 200 рублей, дороже станет учиться также в в БГУИР. Как пишет Еврорадио, рост стоимости связан с «увеличением тарифной ставки первого разряда для оплаты труда работников бюджетных организаций».